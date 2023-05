MTV-Berg-Coach Krebs über die neue Saison: „In der Kreisliga ist vieles anders“

Letzter Auftritt in der Bezirksliga: Sarek Suplit (am Ball) und sein MTV Berg verloren am Samstag zu Hause gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering. Foto: Dagmar rutt © Dagmar rutt

Die längst als Absteiger feststehenden Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg mussten eine späte Niederlage gegen den SC Unterpfaffenhofen hinnehmen.

Berg – Es war das Wochenende der dramatischen Entscheidungen, nicht nur in den Bundesligen. Richtig spannend ging es auch im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd zu. Der FC Hellas München gewann mit 3:2 beim BCF Wolfratshausen und setzte damit den SC Unterpfaffenhofen-Germering unter Druck.

Dem gelang jedoch kurz vor dem Ende das erlösende 1:0 beim MTV Berg. Valentin Batzer schoss sein Team in die Relegation, in der der TSV Geiselbullach wartet. „Schade, ich hätte besonders dem Trainer von Hellas (Markus Diebel, Anm. d. Red.) gerne einen Gefallen getan. Wir kennen uns ganz gut“, sagte MTV-Coach Wolfgang Krebs. Er musste jedoch auch eingestehen: „Der Sieg für Unterpfaffenhofen war verdient.“

MTV-Trainer Krebs enttäuscht: „Es hat das letzte Engagement gefehlt“

Seine Mannschaft konnte nicht an die guten und erfolgreichen Leistungen der Vorwochen anknüpfen und verabschiedete sich nach 13 Jahren mit einer Heimniederlage aus der Bezirksliga Süd. „Es hat das letzte Engagement gefehlt, da war ich schon etwas enttäuscht“, gestand Krebs.

Vor allem in der ersten Halbzeit kam sehr wenig von den Hausherren. Der SCU war dagegen besonders bei Standardsituationen brandgefährlich, scheiterte im Abschluss jedoch mehrmals kläglich. Auch nach der Pause blieben die Gäste das Team mit mehr Offensivpower. Doch erst in der 88. Minute durfte der ehemalige Pöckinger Trainer Franco Simon jubeln. Batzer versenkte den Ball aus halblinker Position über MTV-Keeper Akos Bohl hinweg im Netz. Nach drei Siegen in Folge gingen die Berger damit erstmals wieder leer aus.

MTV-Coach Krebs: „In der Kreisliga ist vieles anders“

„Jetzt schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen und wen wir vielleicht noch dazugewinnen können“, sagte Krebs. Der Start in die Vorbereitung ist erst für Anfang Juli geplant. „In der Kreisliga ist vieles anders, mit Rückwechseln und nur einem Schiedsrichter. Darauf gilt es sich auch einzustellen“, so der MTV-Coach weiter. (toh)