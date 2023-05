MTV Berg - Die verflixte 13. Saison

„Wir sind selbst schuld“, sagt Trainer Wolfgang Krebs. f.: aj © Photographer: Andrea Jaksch

Der MTV Berg gibt am Samstag nach 13 Jahren seine Abschiedsvorstellung in der Bezirkliga Süd.

Berg – Es war die verflixte 13. Saison in der Bezirksliga Süd, die dem MTV Berg zum Verhängnis wurde. Nach mehr als einem Jahrzehnt heißt es am Samstag für die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees erst mal Abschied nehmen. „Für unsere Nachwuchsspieler, die nächste Saison fest zu uns stoßen, ist die Kreisliga vielleicht sogar die bessere Liga“, sagt MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Dennoch bleibt ein gewisses ungutes Gefühl. „Von den unteren vier Mannschaften sind wir wohl derzeit die, die am besten in Form für die Relegation wäre“, urteilt Krebs.

„Aber wir sind selbst schuld, sind zu spät in Form gekommen“, bekennt der MTV-Coach. Stattdessen kämpfen am Samstag der SC Unterpfaffenhofen-Germering und der FC Hellas München um den letzten Strohhalm, in der Liga zu bleiben. Der SCU liegt auf dem Relegationsplatz und muss zwei Punkte Abstand zum Aufsteiger aus München verteidigen. Die „Upfer Buam“ haben jedoch vermeintlich die schwerere Aufgabe, denn sie treten beim formstärksten Team der letzten vier Spieltage an.

Seit dem feststehenden Abstieg haben die Gastgeber aus Berg nicht mehr verloren, sogar die letzten drei Spiele gewonnen. Hellas ist parallel zu Gast beim BCF Wolfratshausen, der sich zuletzt bei Schlusslicht TSV Großhadern bis auf die Unterhosen blamierte und mit 2:8 unterging. Bei Punktgleichheit hätte der FCH aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs die Nase vorne. „Wir wollen unsere Serie verteidigen und mit einem guten Gefühl in die Kreisliga gehen“, sagt Krebs vor dem Duell am Samstag um 14 Uhr. Beim MTV fehlt im Vergleich zur Vorwoche lediglich Verteidiger Bernhard Kresta, der beruflich verhindert ist. toh