Drei harte Brocken zum Auftakt für den MTV Berg

Seinen Stammplatz als Nummer eins hat Florian Lerch (Foto) nicht mehr sicher. Trainer Wolfgang sieht Neuzugang Akos Bohl ähnlich stark und wollte sich erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. © Andrea Jaksch

Große Herausforderung für den MTV Berg zum Start: Die Bezirksliga-Fußballer sind am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr bei Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn zu Gast.

Berg – Es war der Anfang einer Seuchensaison. Vor einem Jahr starteten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg mit nur einem Punkt aus vier Spielen in die Saison. Unter anderem setzte es Rückschläge gegen die späteren Abstiegskonkurrenten Unterpfaffenhofen (0:1) und Pöcking (2:2). „Diesmal haben wir nicht gleich den ganz großen Druck“, sagt MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Denn das Auftaktprogramm der Berger hat es in sich. Nach der Auftakthürde in Bad Heilbrunn treffen sie zuhause auf Aufstiegskandidat 1. FC Penzberg, und danach geht die Reise zum Nachbarn BCF Wolfratshausen. Umso besser wäre es, wenn die Krebs-Elf gleich zum Start in Bad Heilbrunn (Freitag, 19.30 Uhr) punkten könnte.

Der Kontrahent ist nach zwei Jahren in der Landesliga unglücklich über die Relegation abgestiegen, träumt aber aufgrund eines personellen Aderlasses nicht vom sofortigen Wiederaufstieg. „Ich rechne dennoch mit einem sehr starken Gegner. Die Spieler haben in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen in der Landesliga sammeln können“, urteilt Krebs. Auch die insgesamt schwachen Vorbereitungsergebnisse ordnet er realistisch ein. „Bad Heilbrunn lebt von seinem Zusammenhalt und der Stimmung im Verein. Wenn es um etwas geht, werden sie voll da sein“, sagt der Coach, der einen eminent kampfkräftigen Gegner erwartet. Sein Team soll aber nicht nur im Zweikampf dagegenhalten. „Wir wollen auch spielerische Akzente setzen“, sagt Krebs.

Dabei mithelfen soll Neuzugang Bernhard Kresta, der seine Rolle im linken Mittelfeld gefunden hat. Dazu könnte Youngster Luca Reitberger sein Startelf-Debüt in der Bezirksliga feiern. Luca Bücker ist mit Schienbeinproblemen immer noch angeschlagen, seinen Part im defensiven Mittelfeld könnte Reitberger übernehmen.

Einen heißen Kampf in der Vorbereitung lieferten sich die beiden Torhüter. „Es ist eine Fifty-fifty-Entscheidung“, sagt Krebs über das Duell zwischen dem letztjährigen Stammkeeper Florian Lerch und Neuzugang Akos Bohl. Die Entscheidung wollte der Übungsleiter deshalb erst nach dem Abschlusstraining am Donnerstag (Ende nach Redaktionsschluss) treffen. Gute Nachrichten gibt es von Florian Auburger. Nach Verletzungsproblemen in der Vorbereitung wird der Routinier zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen.

Das Saisonziel ist für Krebs klar: „Wir wollen diesmal nicht bis zum Ende um den Klassenerhalt zittern müssen.“ Da wäre ein überraschender Erfolg in Bad Heilbrunn ein guter Anfang. Beim Durchmarsch der Heilbrunner in die Landesliga vor drei Jahren verloren die Berger beide Partien knapp (0:1, 1:3).