Eine Hochzeit und ein Corona-Fall beim MTV Berg

Teilen

Mit einer Corona-Infektion kehrte Florian Auburger (r.) von der Hochzeit seines Mannschaftskameraden Bernard Crnjak aus Kroatien zurück. © Andrea Jaksch

Der MTV Berg geht personell am Stock. Dem Tabellenletzten der Bezirksliga Süd fehlen gegen die SpVgg Haidhausen viele Leistungsträger.

Berg – Wolfgang Krebs ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Ein ohnehin schon sehr knapper Kader, dazu bereits die eine oder andere schwere Verletzung, ein sehr durchwachsener Start, letzter Tabellenplatz: Die ersten Saisonwochen hätten besser laufen können für den Trainer und seine Bezirksliga-Fußballer. Und dann war da auch noch die Hochzeit von Bernard Crnjak, die 15 Akteure aus erster und zweiter Mannschaft des MTV Berg Richtung Kroatien lockte. „Das zeigt die Verbundenheit der Spieler bei uns“, sagt Krebs. Aber es bringt auch Probleme mit sich. So kehrte Florian Auburger mit einer Corona-Infektion zurück. „Hoffentlich haben sich nicht noch mehr angesteckt“, so Krebs.

Der Kader vor dem schweren Gang am Sonntag (14.30 Uhr) zur SpVgg 1906 Haidhausen ist bereits klein genug. Eigentlich bräuchten die Berger jeden ihrer Leistungsträger, um gegen den Aufstiegsfavoriten auf dessen Kunstrasenplatz am St.-Martin-Platz zu bestehen. Luca Bücker wird nicht mithelfen können, er wird nach seinem Bänderriss erst nächste Woche wieder ins Geschehen eingreifen. Bräutigam Crnjak hat sich noch nicht am Lohacker zurückgemeldet und steht wohl ebenfalls nicht zur Verfügung. Maurus Kalinke hat sich beim 1:6 in Murnau vor zwei Wochen das Kreuzband gerissen. Da er für ein halbes Jahr nach Hongkong aufgebrochen ist, wird er erst danach mit der Reha beginnen und fällt mindestens ein Jahr aus. „Die Ausgangslage ist alles andere als gut. Aber da müssen wir jetzt irgendwie durch und hoffen, dass irgendwann der Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu groß ist“, stellt Krebs klar.

Immerhin hat sein Team am Sonntag nicht viel zu verlieren. In der vergangenen Saison war der MTV zweimal chancenlos (0:2, 0:4). Nach schwachem Saisonstart zeigte sich Haidhausen zuletzt formverbessert. Mittlerweile ist der Tabellendritte seit fünf Partien unbesiegt und gewann zuletzt beim SC Unterpfaffenhofen-Germering mit 2:1. „Wir werden uns aber trotz allem nicht verstecken und wollen auch fußballerische Akzente setzen“, sagt Krebs. Getreu dem Motto: „Du hast eh keine Chance, also nutze sie.“ Ein Hoffnungsschimmer ist auch, dass die SpVgg zu Hause in dieser Saison noch keine Partie gewonnen hat. „Sie stehen unter Druck, um vorne dranzubleiben“, sagt Krebs.