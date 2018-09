Neuzugang Hügel trifft erstmals für MTV Berg

Gebhart hatte „mehr erwartet“

von Tobias Huber schließen

Simon Gebhart war enttäuscht. „Ich hatte mir mehr erwartet“, gestand der Trainer des MTV Berg. Auf Bitten des TSV Schäftlarn, der seit wenigen Wochen vom ehemaligen MTV-Akteur David Balogh trainiert wird, absolvierte der Fußball-Bezirksligist am Dienstag ein kurzfristiges Testspiel.

Am Ende gewann der Favorit beim Kreisklassisten mit 4:2 (1:2), doch die erste Halbzeit war gar nicht nach Wunsch von Gebhart gelaufen. „Wir lagen verdient hinten“, bekannte er. Reservisten und Urlauber, die sich in den Blickpunkt spielen sollten, blieben vieles schuldig. Schäftlarn ging sogar mit 2:0 in Führung.

Mino Kayser gelang per Foulelfmeter zumindest der Anschlusstreffer (23.). Nach der Pause wechselte Gebhart kräftig durch. Plötzlich dominierten die Gäste. Marcel Höhne (2x) und Robert Hügel mit seinem ersten Tor im MTV-Trikot sorgten für die Wende.

toh