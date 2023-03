MTV Berg zu Gast bei FC Deisenhofen II: Nachholbedarf auf fremden Plätzen für den Klassenerhalt

Soll die Berger Defensive stabilisieren: Sebastian Kresta (l.), Neuzugang von der DJK Waldram. Foto: Hans Lippert © Hans Lippert

Das 1:1 gegen das Spitzenteam aus Murnau war ein Mutmacher. Um den Klassenerhalt aber doch zu schaffen, muss der MTV Berg die direkten Konkurrenten schlagen.

Berg – Einer davon ist der FC Deisenhofen II, bei dem die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs am heutigen Freitag um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen (Am Sportplatz 22) zu Gast ist.

Der Aufsteiger steht da, wo der MTV am Saisonende gerne stehen würde: auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Dazu müssen die Berger jedoch bereits acht Punkte aufholen. „Uns erwartet ein spielstarker Gegner. Wenn wir unser Spiel aber durchziehen, können wir dort punkten“, verkündet Krebs.

In Auswärtsspielen konnte der MTV Berg bis jetzt nur einen Punkt erspielen

Das derbe 0:4 im Hinspiel sei kein Gradmesser. „Da waren wir in keiner guten physischen Verfassung, der Gegner zudem sehr stark aufgestellt“, erinnert sich der Übungsleiter. Die Arbeit in der intensiven Vorbereitung trug zuletzt gegen Murnau erste Früchte. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Krebs.

Besonders auswärts hat der MTV aber noch großen Nachholbedarf. Gerade einmal einen Punkt ergatterte der Tabellenvorletzte bislang auf fremden Plätzen. „Wir müssen auch mal ein bisschen Spielglück haben und in Führung gehen“, hofft Krebs.

„Bei zweiten Mannschaften weißt du halt nie, wer alles aufläuft“ – Krebs rechnet mit Verstärkung für FCD II

Dies gelang Gegner Deisenhofen am Samstag in Unterpfaffenhofen. In diesem Abstiegsduell holte die FCD-Reserve beim 2:1 drei eminent wichtige Zähler. „Das war ein brutal wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten und eine sehr überzeugende Leistung, auch kämpferisch“, freute sich Spielertrainer Felix Scherer. Matchwinner war die Leihgabe aus der ersten Mannschaft, Sebastian Hahn, der nach langer Verletzung Spielpraxis sammelte. „Bei zweiten Mannschaften weißt du halt nie, wer alles aufläuft“, sagt Krebs.

Er kann heute Abend in seinem dünnen Kader zumindest Winterneuzugang Sebastian Kresta als Rückkehrer begrüßen. Der Abwehrspieler fehlte dem MTV zuletzt aus privaten Gründen. Gespielt wird auf dem noch ziemlich neuen Kunstrasen des FCD. „Er soll recht große Ausmaße haben. Das macht es gegen einen spielstarken Gegner natürlich nicht einfacher“, urteilt Krebs.