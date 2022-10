60 ordentliche Minuten reichen nicht für Berg gegen den FC Garmisch-Partenkirchen

In Sachen Kampf und Leidenschaft war den ersatzgeschwächten Bergern (r. Luca Bücker) gegen Spitzenreiter Garmisch nichts vorzuwerfen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der MTV Berg konnte gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen keine Überraschungspunkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

Der Tabellenführer war eine Nummer zu groß. Zu Hause unterlag der MTV mit 0:4 (0:1). „60 Minuten lang war das sehr ordentlich. Die Jungs haben den Matchplan gut durchgezogen.“ Wolfgang Krebs bescheinigte seiner Mannschaft einen guten Auftritt gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, am Ende stand aber dennoch ein deutliches 0:4 (0:1) auf eigenem Platz zu Buche. „Ich habe da aber kein übrig gebliebenes Häufchen an Spielern, wie im Vorbericht zu lesen war, gesehen, sondern einen engagierten Auftritt. Garmisch war nicht so dominant wie in den letzten Spielen“, resümierte Krebs.

Tatsächlich verteidigten die Gastgeber lange kompakt. Der Landesliga-Absteiger tat sich schwer, zu klaren Chancen zu kommen. Nur bei Standards zeigten die Gäste ihre Klasse. Beim ersten Eckball ließen sie noch einen Hochkaräter liegen, der zweite saß. „Clever gemacht“, urteilte Krebs. Sein junger Torwart Akos Bohl ließ sich von einem Spieler am kurzen Pfosten irritieren. Der Ball segelte so durch den Fünfmeterraum, und Christoph Schmitt stand goldrichtig (17.). In der Offensive versuchten die Berger Nadelstiche zu setzen. Die beste Möglichkeit vergab Sarek Suplit, der diesmal als Aushilfsstürmer fungierte. „Er hat viele Meter gemacht“, lobte Krebs.

MTV Berg bricht nach der Pause ein

Der entscheidende Moment ereignete sich eine knappe Viertelstunde nach der Pause. Suplits Abschluss aus aussichtsreicher Position fiel zu harmlos aus. Im Gegenzug fälschte Florian Auburger einen Pass unglücklich ab, und der Abschluss von Jonas Poniewaz wirkte auch nicht unhaltbar (59.). Generell war es nicht der Tag des Berger Keepers. Beim 0:3 kam Bohl zu spät aus seinem Tor und verursachte so einen Strafstoß, den Poniewaz versenkte. Der FCG ließ im Anschluss ein Elfmeter-Geschenk aus, der Pfosten bewahrte den nach einer Zeitstrafe gegen Florian Auburger in Unterzahl spielenden MTV vor Schlimmerem. Kurz danach gelang Schmitt nach einer Flanke aber doch das 0:4. Wenige Minuten später hatten die Berger Glück, dass Bernard Crnjak für ein heftiges Foul nur eine Zehn-Minuten-Strafe bekam. „Da war der Schiedsrichter großzügig“, sagte Krebs.

Dass seine Elf trotz zahlreicher Ausfälle so gut mit dem großen Aufstiegsfavoriten mithalten konnte, stimmte ihn positiv für die nächsten wichtigen Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt. Zum Hinrundenabschluss ist der MTV am Samstag um 15 Uhr zu Gast beim direkten Konkurrenten SC Unterpfaffenhofen-Germering. (Tobias Huber)

MTV Berg – 1. FC Garmisch-P. 0:4 (0:1)

MTV Berg: Bohl - Verenkotte, Kresta, B. Crnjak, Auburger - Besic (80. Kafka), Bücker, L. Reitberger, Gerlach (46. M. Simm) - M. Crnjak (65. Hauptmann), Suplit (80. Czech)

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Salcher - Adlwarth, M. Heringer, Ademi, Poniewaz, Al-Khafaji, Ndiaye, Schmidt, Kunzendorf (65. Langenegger), Poplacean (76. Diawara), Mesanovic (70. Bittner)

Tore: 0:1 Schmidt (17.), 0:2 Poniewaz (59.), 0:3 Poniewaz (70., Foulelfmeter), 0:4 Schmitt (81.)

Zeitstrafen: Auburger (70., Meckern), B. Crnjak (84., Foulspiel) - Ndiaye (84., Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Wolfgang Widl (TSV Ebersberg)

Zuschauer: 100

Bes. Vorkommnisse: Mouhamadou Ndiaye (Garmisch) scheitert mit Foulelfmeter am Pfosten (78.).