„Nach der Winterpause immer ordentlich gespielt“ – MTV Berg macht sich Abstieg erträglicher

Nicht nur stark in der Balleroberung: Bergs Marcel Höhne (im Zweikampf, rotes Trikot) war der Schütze des 1:0. Foto: AndRea Jaksch © AndRea Jaksch

So ist das Absteigen nicht ganz so schlimm: Eine Woche nach dem 3:0 in Großhadern legten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg nach.

Berg – Die seit geraumer Zeit als Absteiger feststehende Elf von Trainer Wolfgang Krebs bezwang am Samstag zu Hause den FC Hellas München mit 2:0 (0:0) und verschärfte die Abstiegsnöte beim Aufsteiger.

„Es war ein Spiel mit vielen Chancen, bei dem wir die effektivere Mannschaft waren“, bilanzierte Krebs. Oft hat der MTV-Coach so ein Fazit nicht ziehen dürfen in dieser Saison. Der Sieg am Samstag war erst der fünfte Saisonerfolg des abgeschlagenen Tabellenvorletzten. Zugleich gewannen die Berger zum ersten Mal in der Rückrunde vor heimischem Publikum. „Die Mannschaft hätte sich mehr Zuschauer verdient gehabt“, sagte Krebs.

„Nach der Winterpause immer ordentlich gespielt“ – MTV Berg belohnt sich mit drei Punkten

Während die MTV-Defensive um den stark aufgelegten Keeper Florian Lerch von den Gästen einfach nicht zu knacken war, schlugen die Hausherren in der Offensive zweimal zu. Mijo Crnjak schickte nach 63 Minuten Marcel Höhne auf die Reise. Der Angreifer blieb cool, umkurvte Hellas-Torwart Michail Arapis und vollstreckte zur 1:0-Führung.

Nach einem harten Platzverweis gegen die Gäste entschied der MTV die Partie in der Schlussminute zu seinen Gunsten. Valentin Panzers Zuspiel konnte zwar abgefangen werden. Doch Maximilian Simm setzte nach und hämmerte den Ball unter die Latte.

„Wir haben gezeigt, dass wir die Saison vernünftig zu Ende spielen wollen“, stellte Krebs fest. Wenige Tage nach Verkündigung der Nachricht, dass der Chefcoach doch am Lohacker bleibt (wir berichteten), lieferte sein Team ein klares Statement ab. „Bis auf das Neuried-Spiel haben wir nach der Winterpause eigentlich immer ordentlich gespielt. Jetzt belohnen wir uns auch endlich“, freute sich Krebs. (toh)

MTV Berg – FC Hellas München 2:0 (0:0)

MTV Berg: Lerch – Auburger, Grass, B. Crnjak, Mooseder, Rittweger (60. M. Simm), M. Crnjak (79. S. Kresta), Kaske, Suplit, Gerlach (72. Hauptmann), Höhne (88. Panzer)

FC Hellas München: Arapis – Almanidis, Batsouki, Berbic, Paschalidis, Spiridonov, Beric, Chamos, Mavromatis, Baba Kyari (78. Charalampos), Rucevic (60. Odunlade)

Tore: 1:0 Höhne (63.), 2:0 M. Simm (90.)

Rote Karte: Georgiadis (83., grobes Foulspiel)

Schiedsrichter: Fotios Seimenis (TSV Dachau 65)

Zuschauer: 50