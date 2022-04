MTV Berg: Höhne beendet Durststrecke und trifft direkt dreifach - Wahnsinns-Spiel gegen Hertha

Torflaute endlich beendet: MTV-Stürmer Marcel Höhne (l.) traf gegen Hertha erstmals in diesem Jahr – und das gleich dreifach. © Andrea Jaksch

Der MTV Berg beendet seine Drei-Spiele-Woche mit einer Nervenschlacht: Siebe Tore fielen im Duell gegen die Hertha. Drei davon erzielte Marcel Höhne.

Berg – Es war die fast perfekte Woche für den MTV Berg: Erst ein Punkt in Unterzahl gegen den formstarken SVN München (1:1), dann der 2:1-Sieg nach Rückstand in Neuried und zum Abschluss am Samstag ein 4:3 (2:2)-Triumph in der Nervenschlacht beim Abstiegskonkurrenten FC Hertha München. Die Bezirksliga-Fußballer sind auf dem besten Weg Richtung Klassenerhalt.

Doch Wolfgang Krebs wollte nicht überschwänglich jubeln. „Wir haben es unnötig spannend gemacht. Besonders unsere zuletzt so stabile Abwehr hat diesmal geschwächelt“, resümierte der Berger Trainer.

Dabei begann die Partie auf Kunstrasen wunschgemäß. Nach Vorlage von Lukas Hauptmann gelang Marcel Höhne endlich sein erstes Pflichtspieltor in diesem Jahr (17.). Doch anstatt nachzulegen, wurden die Gäste nachlässig. Zwei Geschenke des MTV nutzten die Herthaner, um das Duell um den Klassenerhalt zu drehen. Immerhin gelang Höhne kurz vor dem Pausenpfiff noch das 2:2.

In der zweiten Halbzeit wirkten die Berger zunächst entschlossener, der nächste Abwehraussetzer führte allerdings zum 3:2 für die Münchener. „Danach haben wir aber die richtige Reaktion gezeigt“, sagte Krebs. Der eingewechselte John Gerlach wurde im Strafraum gelegt, und Höhne machte per Strafstoß seinen dritten Treffer. Krebs wollte unbedingt den Dreier und brachte den erst am Samstag aus Köln eingeflogenen Ex-Kapitän Tim Kayser. Die erste Großchance vergab er noch. In der Nachspielzeit schenkte Höhne ihm jedoch das Siegtor, indem er frei vor dem Tor noch mal querlegte. „Wir sind aber noch lange nicht durch, es warten noch harte Brocken auf uns“, mahnte Krebs. (toh)

FC Hertha München – MTV Berg 3:4 (2:2)

FC Hertha: Kuntz - Lurz (80. Andres), Tuna (80. Pichler), Rizzo (9. Agyeman Prempeh/54. Sick), Edebiri, Freckmann, Storch, Blaß, Halilovic, Schamberger (68. Wätzig), Fuchs

MTV Berg: Lerch - Maier, Verenkotte, B. Crnjak, Auburger - Suplit (80. Kayser/90.+3 Valerio-Miguel), Bücker (46. Betz), Kaske - Hauptmann (57. Gerlach), Höhne (90.+6 Wehbe), Allihn

Tore: 0:1 Höhne (17.), 1:1 Tuna (20.), 2:1 Tuna (38.), 2:2 Höhne (45.+2), 3:2 Blaß (62.), 3:3 Höhne (76., Foulelfmeter), 3:4 Kayser (90.+2)

Schiedsrichter: Christian Pittner (SG Hausham)

Zuschauer: 70