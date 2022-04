MTV Berg: Serie gerissen - Penzberg beschert dem MTV die erste Niederlage nach fünf Spielen

Will seine Leistungsträger wieder in die Spur bringen: Bergs Trainer Wolfgang Krebs.

Fünfmal in Folge waren die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg zuletzt unbesiegt. Auch gegen Penzberg führten sie am Samstag lange Zeit, unterlagen aber mit 1:3.

Berg – Nach dem Match mussten die angestauten Emotionen raus. Einige Spieler des 1. FC Penzberg legten sich mit den Fans des MTV Berg an, die sie während der 90 Minuten einige Male provoziert hatten. Die Folge war ein heftiger Tumult, der sich erst langsam beruhigte. „Es gibt Videoaufnahmen. Mal schauen, ob es noch Konsequenzen gibt“, sagte Wolfgang Krebs. Doch der Trainer der Berger wollte sich nicht lange mit den Szenen nach dem Schlusspfiff aufhalten. Vielmehr beschäftige ihn die Leistung seines Teams, die nichts Gutes für die nähere Zukunft erahnen lässt.

„Wir müssen schauen, dass wir unsere Leistungsträger wieder in die Spur bringen, vielleicht sogar für Spiele nach dem letzten Spieltag“, sagte Krebs nach dem 1:3 in Gedanken an eine mögliche Relegation. Die Berger Bezirksliga-Fußballer bestanden jedenfalls den Reifetest am Samstag bei der 1:3-Niederlage nicht.

Nur dank eines Riesengeschenkes der Gäste hatte Marcel Höhne zum frühen 1:0 getroffen. Penzbergs Josef Siegert hatte als letzter Mann den Ball gegen Höhne vertändelt. Dessen Schuss folgender war eigentlich total harmlos, doch FCP-Keeper Korbinian Neumaier ließ ihn durchrutschen lassen. Und anschließend beschränkten sich die Berger darauf, den Vorsprung zu verwalten. „Das war offensiv einfach zu wenig“, schimpfte Krebs. Zu allem Überfluss verletzte sich Höhne unmittelbar vor dem Pausenpfiff am Oberschenkel und musste in der Kabine bleiben.

In der zweiten Halbzeit vergaben Luca Bücker und John Gerlach gute Chancen zum 2:0. Das sollte sich bitter rächen. Die über weite Strecken deutlich überlegenen Gäste, die schon am Rande der Verzweiflung waren, schlugen innerhalb weniger Minuten dreimal zu. Erst traf Denny Krämer per Kopf nach schnell ausgeführtem Freistoß und folgender Flanke (84.). 180 Sekunden später war er mit der Stirn bei einem Freistoß von Maximilian Berwein vor MTV-Torwart Florian Lerch am Ball.

Von diesen Schockmomenten erholten sich die Gastgeber nicht mehr. Felix Link verschuldete noch einen Strafstoß gegen Berwein und Patriot Lajqi entschied die Partie vom Elfmeterpunkt. „Wir haben am Ende bei zwei Standards geschlafen, so etwas wird natürlich bestraft“, konstatierte Krebs. Sein Team hat nur noch drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und muss am Mittwoch (19.45 Uhr, Sportanlage an der St. Martin-Straße) zu einer vorgezogenen Partie beim Tabellenzweiten SpVgg Haidhausen antreten. (Tobias Huber)

MTV Berg – 1. FC Penzberg 1:3 (1:0)

MTV Berg: Lerch – Auburger, Betz, B. Crnjak, Kalinke – Suplit (87. Link), Kaske (82. Maier), Bücker, Hauptmann (64. Binder), Höhne (46. Gerlach) – Allihn

1. FC Penzberg: Neumaier – Kurtar, Schneeweiß, Abdyli (13. Ramcic), Verep, Poplacean (67. Berwein), Krämer, Azizi, Siegert (82. Taffertshofer), Hiry, Lajqi

Tore: 1:0 Höhne (4.), 1:1 Krämer (84.), 1:2 Krämer (86.), 1:3 Lajqi (90.+5/FE)

Schiedsrichter: Etienne Fromme (FC Neufahrn)

Zuschauer: 100