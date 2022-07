MTV Berg verliert Test bei Kreisligist Geiselbullach

Beklagt vergebene Chancen: Bergs Trainer Wolfgang Krebs. © Oliver Rabuser

Bezirksligist MTV Berg hat sein Testspiel beim TSV Geiselbullach am Samstag mit 0:2 verloren.

Berg – Damit kassierten die Berger ausgerechnet gegen den bisher klassentiefsten Gegner ihre erste Niederlage in der Vorbereitung. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben uns aber vor dem Tor schwergetan“, berichtete Bergs Trainer Wolfgang Krebs. Stefan Held, der Torhüter des Kreisligisten, wurde nicht gefordert, obwohl Luca Bücker und Lukas Hauptmann in der Anfangsphase große Chancen hatten.

Ohne Torjäger Marcel Höhne blieb die MTV-Offensive jedoch harmlos. Doch auch Bergs neuer Torwart Akos Bohl wurde bis zu seiner Auswechslung zur Pause nicht ernsthaft geprüft. Der 19-Jährige spielte zuletzt für den TSV Milbertshofen.

Auch der eigene Nachwuchs bekam am Samstag reichlich Spielzeit. Christoph Speth und Moritz Kafka durften die kompletten zweiten 45 Minuten ran. „Normalerweise sagt man ja, dass die U19-Spieler erstmal über die Zweite an den Männerfußball herangeführt werden sollen. Ich wollte aber schon jetzt sehen, wie weit sie sind“, erläuterte Krebs. Der Coach weiß nur zu gut, dass er in den urlaubsintensiven Monaten Juli und August so viele Akteure wie möglich benötigt. „Unser Kader ist nun mal nicht besonders breit“, stellte er fest.

Der Kreisliga-Aufsteiger nutzte in der Schlussphase zwei Patzer der Berger eiskalt aus. Am Mittwoch trifft der MTV auswärts auf einen weiteren Kreisligisten. Um 19 Uhr heißt der Gegner TSV Gräfelfing. (toh)