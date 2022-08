Gegner mit beeindruckender Bilanz

Fußball-Bezirksliga

Von Tobias Huber schließen

Wolfgang Krebs, Trainer des MTV Berg, trifft erstmals in einem Punktspiel auf seinen ehemaligen Verein FC Neuhadern - und der ist seit November ungeschlagen.

Berg – Wolfgang Krebs ist bekannt dafür, langfristig als Fußball-Trainer bei Vereinen zu arbeiten. Beim FC Neuhadern blieb er jedoch nur zwei Spielzeiten (2006 bis 2008). „Dann hat mich Gilching abgeworben“, erzählt der 55-Jährige. Dennoch pflegt er noch intensive Kontakte zu seinem Ex-Verein. „Ich kenne den Vorstand schon lange“, sagt Krebs. Die beiden heutigen FCN-Akteure Dominik Brandl und Patrick Brandl kickten damals mit seinem Sohn auf dem Bolzplatz. „Neuhadern ist kein klassischer Fußballverein aus München. Dort geht es sehr familiär zu“, sagt Krebs, der immer wieder gerne Gast auf der Anlage ist. Am Samstag erwartet der Trainer mit seinem MTV Berg um 15 Uhr den FC Neuhadern und trifft damit erstmals in einem Punktspiel auf seinen ehemaligen Club. „Da wartet ein schönes Pfund auf uns“, sagt Krebs.

Viele reden oft vom TSV 1865 Murnau, der als Neuling in die Rolle des VfL Denklingen (Fast-Durchmarsch in der vergangenen Saison) oder des TSV Brunnthal (Durchmarsch in der vorletzten Runde) schlüpfen könnte. Neuhadern hat jedoch eine noch viel beeindruckendere Bilanz als das Team vom Staffelsee vorzuweisen. Die Münchener sind seit November ungeschlagen, gewannen in der Rückrunde mit einer Ausnahme alle Partien und fingen so den FC Wacker München in der Kreisliga 2 noch ab. Mit fünf Punkten aus drei Spielen ist auch der Start in die neue Spielklasse gelungen. „Sie werden mit breiter Brust anreisen“, sagt Krebs, der den Kontrahenten am Dienstag beim 1:1 gegen Unterpfaffenhofen beobachtet hat.

Seine Fußballer blieben dagegen am Mittwoch beim 1:2 in Wolfratshausen vieles schuldig. Doch gerade zu Hause am heimischen Lohacker lieferten sie in den vergangenen Wochen und Monaten starke Leistungen ab. Mit Niklas Betz ist zudem ein Leistungsträger wieder an Bord. Offen ist, wer im Tor stehen wird. Florian Lerch bekam am Mittwoch seinen ersten Saisoneinsatz und parierte gleich einen Elfmeter, der Nachschuss wurde aber verwandelt. „Wir haben zwei gute Torhüter und werden immer spontan entscheiden, wer hält“, sagt Krebs. Luca Bücker wird dagegen länger ausfallen, bei ihm wurde ein Bänderriss diagnostiziert. Bernard Crnjak laboriert an Knieproblemen und wird wie in den beiden Partien zuvor fehlen.