Berg geht gegenLandesligistenmit 1:8 unter

„Jetzt haben es alle selbst gesehen“

von Tobias Huber

Das Testspiel am Donnerstag hat gezeigt, was Simon Gebhart schon längst geahnt hat. „Jetzt haben es aber alle selbst gesehen, dass sie an ihren konditionellen Defiziten arbeiten müssen“, sagte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Berg nach dem deftigen 1:8 (0:5) beim Landesligisten TSV Grünwald.

Dass Gebhart nur ein sehr ausgedünnter Kader zur Verfügung stand, störte ihn nicht. „Es war ja eigentlich so abgesprochen, dass meine Spieler das spielfreie Wochenende zum Urlaub nutzen sollten. Leider haben sich nicht alle daran gehalten“, sagte Gebhart. Bereits zur Pause lag sein Team gegen die Grünwalder mit 0:5 hinten. Maximilian Stapf war gleich viermal erfolgreich gewesen. „Wir haben den Gegner dreimal zum Toreschießen eingeladen und selbst drei große Chancen ausgelassen“, sagte Gebhart. Erst in der zweiten Halbzeit konnte MTV-Angreifer Petar Zahov seinen Torbann brechen. „Er muss noch abschlussstärker werden“, forderte Gebhart. Den Ehrentreffer in der 65. Minute beantworteten die stark aufspielenden Hausherren mit drei weiteren Toren.

„Nächste Woche sind wir dann langsam wieder annäherend komplett. Dann sollte es in den nächsten Spielen wieder besser laufen“, verkündete Trainer Gebhart, der sich selbst bis kommenden Freitag in den Urlaub verabschiedet hat. toh