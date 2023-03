MTV Berg hat gegen Aufstiegsaspirant Murnau nichts zu verlieren

MTV-Trainer Wolfgang Krebs: „Wichtig wird sein, ihren Spielfluss zu bremsen.“ © Oliver Rabuser

Gegen Aufstiegsaspirant TSV Murnau hat Fußball-Bezirksligist Berg nichts zu verlieren. Der MTV will am Samstag aber seine Außenseiterchance nutzen.

Berg – So langsam wird es Zeit für den MTV Berg, die Aufholjagd zu starten. Nach dem 0:3 vor einer Woche in Neuhadern beträgt der Abstand zum Relegationsplatz bereits sechs Punkte. Doch MTV-Trainer Wolfgang Krebs versucht vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV 1865 Murnau, den Druck von seiner Elf zu nehmen. „Gegen diesen Gegner haben wir nichts zu verlieren“, sagt er.

Der Aufsteiger vom Staffelsee ist als Tabellendritter der Bezirksliga Süd noch mittendrin im Kampf um den Aufstieg. „Das ist eine sehr gute Mannschaft“, urteilt Krebs. Allerdings legten die Murnauer am vergangenen Wochenende ebenfalls einen Fehlstart ins neue Jahr hin. Trotz früher 2:0-Führung unterlagen sie überraschend dem Berger Abstiegskonkurrenten SC Unterpfaffenhofen-Germering zu Hause mit 2:5. „Sie werden sicher eine gewisse Wut im Bauch haben“, glaubt Krebs. „Wir haben Luft nach oben ohne Ende“, konstatierte Murnaus Trainer Sven Teichmann. Die Gastgeber wollen die schwache Frühform des Gegners ausnutzen. „Wichtig wird sein, ihren Spielfluss zu bremsen“, sagt Krebs.

Er wird vermutlich auf die gleiche Startelf wie vor einer Woche bauen. „Es haben da nur Kleinigkeiten nicht gepasst“, stellt er klar. Zudem hat der Übungsleiter auch kaum Optionen. „Unser Kader ist weiter sehr dünn“, sagt Krebs. Immerhin konnte Julian Freckmann zum ersten Mal voll mittrainieren. „Mit seiner Erfahrung kann er uns weiterhelfen“, hofft Krebs. Youngster Luca Reitberger hat seine Prüfungen absolviert. „Er wird aber noch ein bisschen brauchen, um wieder Anschluss zu finden“, kommentiert Krebs.

Gespielt wird auf dem Berger Kunstrasen am Huberfeld. „Wir haben bislang noch nicht auf Rasen trainieren können“, begründet Krebs die Entscheidung. Zudem sei der Hauptplatz am Lohacker noch nicht in bestem Zustand. „Das macht dann keinen Sinn, dort zu spielen“, so der MTV-Trainer, der hofft, dass sich sein Team zumindest besser verkauft als im Hinspiel – da kassierten die Berger eine deftige 1:6-Klatsche.