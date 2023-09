MTV Berg II: Torschütze Speth muss bei knappen Derbysieg ins Tor

Christoph Speth (MTV Berg) musste im Spiel gegen Münsing II als Torwart aushelfen. Zuvor erzielte er schon einen Treffer. © FuPa

Einen verdienten Sieg feierte die Reserve des MTV Berg gegen den SV Münsing II. Kurios: Torschütze Christoph Speth musste als Torwart einspringen.

„Wir haben an unsere Leistung aus dem Geretsried-Spiel angeknüpft“, sagte ein hochzufriedener Djoko Kalaba. Sein MTV belohnte sich und die jüngste Entwicklung mit dem Heimsieg gegen Münsing. Wie bei der Niederlage am Donnerstag in Geretsried waren die Berger in der ersten Halbzeit voll da und hatten schon nach wenigen Minuten einen Lattenschuss durch Daniel Czech. Eine sehenswerte Vorlage von Samuel Pfluger verwertete Christoph Speth zum frühen 1:0.

Auch in der Folge zeigte die MTV-Reserve im kleinen Derby, wer Chef im Ring ist, hatte laut Kalaba zahlreiche Chancen, mehr Ballbesitz und war griffiger in den Zweikämpfen. Das 2:0 durch Samuel Pfluger war die Konsequenz. Nach der Pause verletzte sich Bergs Torwart Nicolai Mittmann, weswegen Torschütze Speth zwischen die Pfosten musste. In seiner schwächsten Phase fing sich der MTV das 1:2, verteidigte die knappe Führung schlussendlich aber. (tao)

MTV Berg II – SV Münsing-A. II 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Speth (14.), 2:0 Sa. Pfluger (42.), 2:1 Gampl (82.)