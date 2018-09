Live-Ticker: MTV Berg kann gegen München-Laim aus vollem Kader schöpfen

Kann sein Glück kaum fassen: Simon Gebhart, Trainer des MTV Berg, hat erstmals in dieser Saison die Qual der Wahl, wen er gegen den SV Laim aufstellen soll.

Simon Gebhart hat die Qual der Wahl

von Tobias Huber schließen

Mit einem vollen Kader und einem Sieg aus dem letzten Spiel trifft der MTV Berg am Samstag auf den SV München-Laim.

Berg – Simon Gebhart kann sein Glück kaum fassen. „Ich habe die Qual der Wahl, wen ich am Samstag aufstelle“, sagt der Trainer des MTV Berg vor dem Heimspiel gegen den SV München-Laim (15 Uhr). Die Urlaubszeit ist vorbei, so dass bis auf den noch für eine Partie rotgesperrten Mino Kayser, den beruflich verhinderten Maximilian Plenert und die Langzeitverletzten niemand mehr fehlt. „Wir haben im Trainerteam unter der Woche festgestellt, dass die Saison jetzt erst so richtig losgeht“, sagt Gebhart. Mit zehn Zählern aus den bisher absolvierten acht Spielen und Rang zehn ist beim MTV niemand zufrieden. „Wir stehen momentan aber genau da, wo wir hingehören. Mehr haben wir uns aufgrund der Trainingsbeteiligung auch nicht verdient“, spricht Gebhart Klartext.

Immerhin zeigte das 6:1 vor einer Woche in Fürstenfeldbruck, dass die Richtung wieder stimmt, auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte. Gegen Kellerkind Laim soll nun endlich der zweite Heimsieg der Runde her. „Es wird sehr viel von unserer Leistung abhängen“, sagt Gebhart.

Vorsicht ist aber geboten, denn der Aufsteiger aus München fuhr am Sonntag mit einem 3:2 gegen Penzing den ersten Saisondreier ein. „Sie spielen eine andere Art von Fußball wie wir, haben aber gezeigt, dass sie auch damit erfolgreich sein können“, sagt der MTV-Trainer, der Augenzeuge des Sieges wurde. Laim, das nach einer fulminanten Saison im Sommer überraschend einige Akteure abgeben musste, agierte dabei oft mit langen Bällen auf ihre beiden bulligen Sturmspitzen Daniel Hoti und den Ex-Planegger Benedikt Hort. Selbst ein zweimaliger Rückstand warf die Gastgeber, die nach zehn Jahren wieder in die Bezirksliga zurückgekehrt sind, nicht aus der Bahn. „Hinten sind sie anfällig. Das müssen wir ausnützen“, fordert Gebhart.

Mit Erfolgen in den nächsten Wochen wollen die Berger ihr Selbstvertrauen wieder aufbauen, um dann im Schlussspurt der Vorrunde gegen die besten Mannschaften der Liga (SV Bad Heilbrunn, SC Unterpfaffenhofen-Germering, FC Anadolu Bayern, SV Neuperlach) bestehen zu können. „Auf diese Spiele freue ich mich sehr, aber zunächst gilt es, weiter zu punkten“, sagt Gebhart.