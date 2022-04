MTV Berg kassiert höchste Saisonniederlage

Teilen

MTV Trainer Wolfgang Krebs steckt mit seiner Mannschaft mitten im Abstiegskampf. © Jaksch

Die Fußballer des MTV Berg haben am Mittwochabend in Haidhausen mi 0:4 verloren. Das Krebs-Team muss nun mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.

Berg – Kurz vor dem Ende konnte sich ein Haidhausener Fan nicht mehr zurückhalten. Vor lauter Euphorie über die 4:0-Führung und den sechsten Bezirksliga-Sieg in Folge seiner SpVgg sprintete er über den Kunstrasenplatz an der St.-Martin-Straße. Beim Gegner MTV Berg herrschte dagegen nach der höchsten Saisonniederlage am Mittwoch Ernüchterung. „Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen“, bekannte MTV-Trainer Wolfgang Krebs.

Sein Team konnte den Tabellenzweiten nicht ärgern. Das lag auch daran, dass die Gäste gleich beim ersten starken Angriff der SpVgg nur staunende Zuschauer waren. „Das haben sie geil herausgespielt, aber wir standen auch mindestens drei Meter weg“, schimpfte Krebs über den frühen Rückstand. In der Folge spielten die Berger Fußballer gut mit, blieben aber offensiv sehr harmlos. Dann kam auch noch Pech dazu: Im Strafraum rannten sich zwei Haidhausener über den Haufen. Florian Lerch war ebenfalls in der Nähe, und Schiedsrichter Niklas Großmann wollte ein Foul des MTV-Torwarts gesehen haben – Elfmeter zum 0:2 (30.). Der Wille, den Rückstand in der zweiten Halbzeit noch umzubiegen, war dem MTV anzusehen. An Torgefahr mangelte es den Gästen jedoch weiterhin. Ganz anders agierten die Gastgeber, die in der Schlussphase noch zwei Tore nachlegten.

Der MTV kassierte damit zum ersten Mal in dieser Saison mehr als drei Treffer. „Wir müssen jetzt unsere Wunden lecken und werden erst mal nicht trainieren. Dann gilt der Fokus den letzten drei Spielen“, sagt Krebs. Seine Mannschaft muss mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Großhadern (gegen Raisting) und Unterpfaffenhofen (in Neuried) könnten dem MTV mit Siegen am Samstag beziehungsweise Dienstag dicht auf die Pelle rücken.

SpVgg 1906 Haidhausen – MTV Berg 4:0 (2:0)

SpVgg 1906 Haidhausen: Perkovic - Höpfinger, Altug (70. Härtel), Imsak (82. Aalrust), Balci (77. Malenica), Bracher, Rauch (4. Amaral), Ibishev (84. Danyo), Ganter, Omale, Öztürk

MTV Berg: Lerch - Auburger (73. Binder), Link (75. Köhl), B. Crnjak, Kalinke - Gerlach (77. Valerio-Miguel), Kaske, Betz, Hauptmann (46. Suplit) - Maier (46. Bücker), Allihn

Tore: 1:0 Öztürk (7.), 2:0 Imsak (30., Foulelfmeter), 3:0 Ibishev (74.), 4:0 Amaral (84., Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Niklas Großmann (FSV Pfaffenhofen/Ilm)

Zuschauer: 60