Live-Ticker: Gebhart fordert Wiedergutmachung für Hinspielpleite

Berg möchte Polster zur Abstiegszone vergrößern

von Tobias Huber schließen

Das Fußballjahr endet am Samstag (14.30 Uhr) für den MTV Berg, wie es begonnen hat: Mit einem Heimspiel auf Kunstrasen gegen den FC Hertha München.

Berg–Beim 1:1 Ende März verspielten die Bezirksliga-Fußballer wichtige Punkte im Kampf um einen Spitzenplatz in der längst abgeschlossenen Saison 2017/18. Diesmal wollen es die Berger besser machen und ein Neun-Punkte-Polster zwischen sich und die seit drei Spielen sieglosen Herthaner legen. „Dann hätten wir einen beruhigenden Abstand zur Abstiegszone“, sagt Simon Gebhart.

Nach der furiosen zweiten Halbzeit beim 5:1 gegen Penzing gehen die MTV-Akteure sehr optimistisch in das letzte Match vor der Winterpause. Gebhart wird seine Startelf dennoch umbauen. Zum einen zwingt ihn die Abwesenheit von Patrick Allihn (privat verhindert) dazu, im defensiven Mittelfeld umzustellen. „Ich habe da zwei, drei Kandidaten im Auge“, verrät Gebhart. Zum anderen wird Florian Auburger aufgrund seiner starken Leistung nach seiner Einwechslung gegen Penzing diesmal von Beginn an auflaufen. „Er war auch die ganze Woche im Training“, sagt Gebhart. Nichts zu rütteln gibt es derzeit an John Gerlach. Der 19-Jährige traf in den vergangenen beiden Partien je einmal und verdrängte damit vorläufig Mijo Crnjak. „So wünscht man sich das als Trainer natürlich“, sagt Gebhart.

Er erwartet am Samstag Wiedergutmachung für die 1:3-Hinspielpleite. „Die ist mir lange im Magen liegen geblieben“, sagt Gebhart. Nach zwei Siegen in Folge hatten die damals mit einem Rumpfkader angereisten Berger einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen, von dem sie sich lange nicht erholen konnten. Petar Zahov hatte in der ersten Halbzeit gegen den FCH große Chancen zum 1:0 ausgelassen. Der Angreifer ist zwar inzwischen aus seiner montenegrinischen Heimat zurück. „Er möchte aber lieber in der Zweiten spielen, weil ihm der Konkurrenzdruck in der Ersten zu groß ist“, berichtet Gebhart. Mit Marcel Höhne sorgte dagegen ein anderer Stürmer zuletzt für Aufsehen. Er erzielte gegen Penzing vier Treffer und kletterte damit auf Platz drei der besten Schützen der Bezirksliga Süd. „Ich hoffe, er macht jetzt weiter so“, sagt Gebhart. Im Hinspiel hatte Höhne wie vieler seiner Kollegen urlaubsbedingt gefehlt.