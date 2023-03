MTV Berg verliert zu Hause gegen Münsing – Niederlage für Pöcking gegen Raisting

Trainer Wolfgang Krebs konnte seine Mannschaft MTV Berg nicht zu einem Sieg führen © Oliver Rabuser

Diesmal hat es nicht mehr zu einer erfolgreichen Aufholjagd gereicht. Der MTV Berg geriet in Rückstand und konnte diesen nicht mehr aufholen

Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg gerieten auch im Testspiel am Dienstagabend zu Hause gegen den SV Münsing-Ammerland mit 0:2 in Rückstand. Dies war ihnen bereits in den beiden vorherigen Partien passiert.

Doch anders als gegen die SG Söcking/Starnberg und den SC Pöcking-Possenhofen (jeweils 3:2-Sieg) schaffte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs diesmal keine Wende und unterlag dem Kreisligisten 1:2. „Wir mussten wieder die Startelf umbauen, so ist es schwer, sich einzuspielen“, kommentierte Krebs.

Zudem agierte der Favorit vor dem gegnerischen Gehäuse nicht so effektiv wie der Nachbar. Die Folge waren zwei Gegentore innerhalb von zwei Minuten. In der zweiten Halbzeit gelang dem MTV nur ein Treffer durch Bernhard Kresta. Sein Distanzschuss landete im Münsinger Tor. „Einige bei uns müssen sich ihre Fitness über die Punktspiele holen“, sagte Krebs.

Bereits in gut einer Woche steht das erste Ligaspiel nach der Winterpause beim FC Neuhadern an. Die Personalmisere ist aber auch eine Chance für die Jugend. So sammelten am Dienstag die U19-Spieler Bruno Baumgärtner, Marcel Grass und Christoph Speth weitere Spielpraxis bei der ersten Mannschaft. Mit Hanne Rittweger stand zudem ein Akteur in der Startelf, der normalerweise nur in der Reserve aufläuft. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen“, sagte Krebs. toh

Der SC Pöcking-Possenhofen verliert gegen den SV Raisting das erste Vorbereitungsspiel

Nach drei ordentlichen Auftritten hat Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen erstmals in der Vorbereitung deutlich verloren. Gegen den SV Raisting kassierte das Team von Trainer Simon Gebhart am Dienstagabend eine bittere 1:7-Klatsche. „Das Ergebnis hört sich hart an, es geht aber in Ordnung. Raisting hat es vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir dagegen haben unsere Vorgaben nicht umgesetzt“, sagte Gebhart.

Bereits in der zehnten Minute brachte Markus Riedl die Gäste in Führung, nach gut einer halben Stunde erhöhte Vinzenz Wolf auf 2:0. Dann rutschte auch noch ein Rückpass, abgefälscht von einem Eisklumpen, SCPP-Torwart Maximilian Heinecke über den Fuß und zum 0:3 ins eigene Tor (34.). Nach einem weiteren Treffer von Riedl (43.) stand es bereits zur Pause 0:4.

Im zweiten Durchgang konnte sich Pöcking zumindest etwas steigern. Christoph Schmitt traf zwar nach 64 Minuten zum 5:0, doch Florian Flath gelang kurz darauf der Ehrentreffer. In der Schlussphase ließ der SCPP zwei weitere Gegentore durch Florian Breitenmoser und Sebastian Baur zu. te