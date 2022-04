Neuzugang mit Torriecher

Teilen

Lukas Hauptmann soll die Berger mit seinem Torriecher vor dem Abstieg bewahren. © Andrea Jaksch

Auf ihn ruhen einige Hoffnungen. Winterneuzugang Lukas Hauptmann soll mit seinen Toren den MTV Berg zum Klassenerhalt schießen - am besten schon am Karsamstag gegen den FC Hertha München.

Berg – Die Königsklasse vor Augen, den MTV Berg im Kopf. Lukas Hauptmann war unter der Woche bei zwei Champions-League-Spielen zu Gast in Madrid. „Es war ein unglaubliches Erlebnis“, erzählt der Fußballer. Dennoch richtete sich am Mittwoch sein Blick gen Smartphone. „Wir waren schon bei Atletico im Stadion, als das Spiel in Neuried lief“, erzählt der 27-Jährige. Der 2:1-Sieg seines neuen Vereins aus Berg freute ihn sehr. „Das war ganz wichtig“, sagt er über den ersten Sieg des Bezirksligisten in diesem Jahr. Am Samstag (14.30 Uhr) möchte er selbst aktiv daran mitwirken, dass der MTV beim direkten Konkurrenten FC Hertha München den nächsten Schritt zum Klassenerhalt macht.

Die Chancen, dass der Winterneuzugang in der Startelf stehen wird, stehen gar nicht schlecht. Zum einen konnte die erste Elf am Mittwoch in Neuried lange nicht überzeugen. Zum anderen erwies sich Hauptmann bislang als sehr treffsicher. „Immer, wenn er von Beginn an gespielt hat, hat er ein Tor geschossen“, sagt MTV-Coach Wolfgang Krebs. So gelang ihm am Samstag beim 1:1 gegen den SVN München der erste Bezirksliga-Treffer seiner Karriere. „Ich habe schon den gewissen Torriecher“, sagt Hauptmann selbstbewusst.

Der in Eurasburg geborene Offensivakteur genoss eine gute fußballerische Ausbildung, wechselte bereits in der D-Jugend zum TuS Geretsried. Bei den Erwachsenen wurde der 27-Jährige beim Kreisligisten DJK Waldram heimisch. „Das war eine super Zeit, weil da viele meiner Freunde spielen“, sagt er. Das erste Aufeinandertreffen mit dem MTV verlief unerfreulich. „Wir waren dran am Bezirksliga-Aufstieg, haben aber in der Relegation gegen die Berger verloren.“ Viele Vereine wollten ihn in den vergangenen Jahren zu sich locken. Das Rennen machte im Winter der MTV. „Es ist der richtige Moment, da es jetzt auch beruflich passt“, sagt Hauptmann, der in Münsing in einem familiären Gastronomie-Betrieb arbeitet. Zudem muss er von seinem Wohnort Allmannshausen nicht weit ins Training fahren. „Der Zusammenhalt in Berg ist ähnlich groß wie in Waldram. Das gefällt mir“, sagt Hauptmann, der mit seiner Offensivpower den MTV auf dem Weg zum Ligaerhalt unterstützen möchte. Dort haben die Berger Nachholbedarf, in der Defensive dagegen nicht. Sie weisen die viertbeste Bilanz aller Teams auf. „So kann man nicht nur Meisterschaften gewinnen, sondern auch den Klassenerhalt schaffen“, sagt Krebs.