Ohne Kapitän Kayser in die Restsaison

Kapitän Tim Kayser kann nicht mehr für den MTV Berg spielen, weil er einen Job in Köln angenommen hat. © Andrea Jaksch

Der MTV Berg muss künftig auf seinen Kapitän verzichten. Tim Kayser hat in Köln eine Arbeitsstelle angetreten. Schon am Samstag gegen den BCF Wolfratshausen ist der Stürmer nicht mehr dabei.

Berg – Wolfgang Krebs hat einen großen Wunsch. „Hoffentlich unterstützen uns unsere Fans wieder zahlreich. In den Vorbereitungsspielen waren kaum Zuschauer da, aber die sind natürlich auch nicht so interessant“, sagt der Trainer des MTV Berg. Am Samstag (15 Uhr) sollte die Motivation bei allen Sympathisanten deutlich größer sein. Im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen geht es für die Berger Bezirksliga-Fußballer zum Punktspielstart in diesem Jahr nicht nur um wichtige Zähler im Abstiegskampf. „Wir wollen unseren Nachbarn, der noch Aufstiegshoffnungen hat, ein bisschen ärgern“, sagt MTV-Coach Krebs. Er freut sich auf das Duell mit dem einst in der Bayernliga spielenden Ballclub Farchet.

Die Vorzeichen scheinen gar nicht schlecht, denn der BCF konnte in der Vorbereitung kaum überzeugen. Immerhin gelang nach vier Niederlagen zum Abschluss der Testspielphase ein 5:2-Erfolg beim in der Bezirksliga Nord spielenden SV Nord Lerchenau. „Davon lassen wir uns nicht blenden. Das ist eine hochkarätig besetzte Mannschaft, die eine große Herausforderung für meine junge Mannschaft ist“, analysiert Krebs. Dennoch wollen die Berger an die guten Leistungen in den Partien vor der Winterpause anknüpfen.

Verzichten muss der MTV dabei vermutlich langfristig auf Tim Kayser, der einen Job in Köln angenommen hat. Neuer Kapitän des Bezirksligisten ist Fabian Kaske, der von der Mannschaft gewählt wurde. „Er ist einer, an dem sich die anderen hochziehen können“, sagt Krebs über den 30-Jährigen. Fehlen wird auch Andreas Maier, der nach überstandener Corona-Erkrankung erst wieder im Lauftraining ist. Luca Bücker schwächelte zuletzt ebenfalls gesundheitlich und muss passen. Im Tor kann der MTV wieder auf den in der Vorrunde lange fehlenden Florian Lerch zurückgreifen. Ein neuer Hoffnungsträger ist Maximilian Simm, der in der Vorrunde zumeist in der zweiten Mannschaft spielte. „Er hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er hoch motiviert ist. Mit seiner körperlichen Stärke kann er in der Offensive Gegenspieler binden“, sagt Krebs.

Da der Hauptplatz am Lohacker noch nicht spielbereit ist, wird das Derby auf dem Kunstrasen am Huberfeld ausgetragen. „Da haben wir auch die gesamte Vorbereitung drauf trainiert“, kommentiert Krebs. Das Hinspiel Mitte August vergangenen Jahres verlor der MTV Berg durch ein spätes Gegentor verdient mit 1:2. Die einzige Heimbegegnung zwischen beiden Mannschaften in den zurückliegenden Jahren endete 2019 mit einem 2:0 für die Berger. „Schon ein Unentschieden würde uns einen Schritt vorwärts bringen“, sagt Krebs. toh