MTV Berg: Schweres Restprogramm - Oberweikertshofen und Denklingen stehen noch aus

Teilen

Florian Auburger (r.) vom MTV Berg © Dagmar Rutt

Das Restprogramm des MTV Berg könnte kaum schwerer sein. Mit Oberweikertshofen und Denklingen muss der MTV noch gegen beide Titelkandidaten antreten.

Berg – Wolfgang Krebs würde sich am liebsten die Ohren zuhalten. „Viele sagen, dass wir keinen Punkt mehr holen werden“, sagt der Trainer des MTV Berg. Zu stark seien die Gegner an den letzten drei Spieltagen: VfL Denklingen (2.), SC Oberweikertshofen (1.), SV Aubing (8.). Für die Bezirksliga-Fußballer würde das mit hoher Wahrscheinlichkeit den Gang in die Relegation bedeuten.

„Jedes Spiel muss erst mal gespielt werden. Ich finde es schlecht, wenn die Punkte vorher schon verbal verteilt werden“, stellt er klar. Am Samstag können der Coach und sein Team den Worten Taten folgen lassen. Ab 16 Uhr ist der MTV zu Gast in Denklingen, das als Tabellenzweiter noch alle Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga hat.

Nach einem kleinen Durchhänger ist der Aufsteiger längst wieder in der Erfolgsspur und feierte zuletzt drei Siege in Folge. „Das ist eine sehr robuste und eingespielte Mannschaft“, lobt Krebs die Elf von Trainer Markus Ansorge. Er rechnet mit einem harten Kampf vor einigen Zuschauern in dem beschaulichen Örtchen zwischen Landsberg und Schongau. „Mir gefällt es dort. Aber die neue Sportanlage kenne ich noch nicht“, sagt Krebs.

Durch das spielfreie Wochenende zuletzt konnten die Berger etwas durchschnaufen und Kräfte sammeln. Für Marcel Höhne kommt das Match am Samstag jedoch wohl noch zu früh. Der an Oberschenkelproblemen laborierende Torjäger konnte unter der Woche aber immerhin wieder ins Lauftraining einsteigen. Cornelius Verenkotte fällt mit Lungenentzündung auf jeden Fall aus. Doch auch der VfL musste zuletzt auf wichtige Akteure verzichten. Allerdings gewannen die Denklinger ohne ihren überragenden Torschützen vom Dienst, Simon Ried (29 Treffer in 24 Partien), und Dominik Karg (13 Tore) am Dienstag mit 3:0 bei Schlusslicht FC Kosova München. „Denklingen spielt danach noch gegen zwei direkte Konkurrenten, mal schauen, ob die beiden gegen uns wieder spielen“, sagt Krebs.

Die Gastgeber werden den MTV aber wohl kaum unterschätzen. „Wir waren effektiver und abgeklärter“, sagte Denklingens Trainer Ansorge nach dem hart erkämpften 2:1-Hinspielerfolg in Berg. „In der ersten Hälfte hätten wir deutlich zurückliegen können. Unser Torhüter Lukas Gleich hielt uns mit starken Paraden im Spiel“, so der VfL-Coach danach weiter.

In der Tabelle haben die Berger weiter drei Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz, da Verfolger Unterpfaffenhofen aufgrund eines schweren Gewitters am Dienstag nicht in Neuried antreten konnte. Bei Punktgleichheit würde der Direkte Vergleich (3:2, 0:1) zugunsten des SCUG entscheiden, weil die Auswärtstorregel in Bayern weiterhin gilt. Erst in der nächsten Saison werden die Regeln an die der UEFA angepasst. (Tobias Huber)