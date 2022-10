„Die Einstellung hat gestimmt“ - MTV Berg muss im Abstiegskampf punkten

Comeback des Kapitäns: Fabian Kaske machte am Samstag sein erstes Saisonsiel für den MTV Berg. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Der MTV Berg kam im Kellerduell gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering nicht über einen Punkt hinaus und steht weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz.

Berg – So richtig freuen konnten sich die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg nicht über ihren ersten Auswärtspunkt der Saison. Das 1:1 (0:0) beim punktgleichen SC Unterpfaffenhofen-Germering war im Abstiegskampf eigentlich zu wenig. „Ich bin dennoch zuversichtlich, dass es in den nächsten Wochen aufwärts geht. Die Einstellung hat gestimmt, wir haben unseren Matchplan durchgezogen“, resümierte MTV-Trainer Wolfgang Krebs.

Krebs’ Zuversicht resultiert auch aus der Rückkehr des Kapitäns. Fabian Kaske feierte am Samstag seine Saisonpremiere, nachdem er aus beruflichen Gründen lange gefehlt hatte. Er wurde nach 36 Minuten eingewechselt. „Die letzte Fitness fehlt natürlich noch. Aber alleine seine Anwesenheit hilft uns enorm weiter“, sagte Krebs.

Die Berger hatten große Mühe, ins Spiel zu finden. Gerade über die Außenpositionen war der Gastgeber immer wieder gefährlich. So entstand auch ein früher Strafstoß, verursacht von Anes Besic an Sandro Perez. Doch MTV-Keeper Florian Lerch bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. „In der ersten Halbzeit war Unterpfaffenhofen besser“, urteilte Krebs.

Nach der Pause verbuchte der wieder als Stürmer eingesetzte Sarek Suplit die erste Großchance. Doch auch der SCU präsentierte sich weiterhin abschlussschwach. So schnupperten die Gäste nach Bernards Crnjaks Kopfball-Tor nach einer Ecke durch die erste Auswärtsführung der Saison am so wichtigen Dreier. Aber konnte Lerch einen Ball nur an die Latte lenken, den Nachschuss verwandelte Valentin Batzer zum 1:1 (72.). In der Schlussphase hatte der eingewechselte U19-Spieler Valentin Panzer den Siegtreffer auf dem Fuß, doch er chippte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. „Das wäre natürlich super gewesen“, kommentierte Krebs. So fällt die Bilanz nach der Hinrunde mit elf Punkten aus 15 Spielen sehr mager aus. (Tobias Huber)

SC Unterpfaffenhfn.-G. – MTV Berg 1:1 (0:0)

SC Unterpfaffenhofen: Lehenmeier - Wanderer (46. ), C. Sdzuy, K. Sdzuj, Kapfer, Schamberger (64. Heinzlmair), Thiele (90.+1 Schimpfermann), Weber, Perez, Batzer, Jurinek (80. Bauer)

MTV Berg: Lerch - Verenkotte, Binder, B. Crnjak, Auburger - Besic (36. Kaske/90. Gerlach), Bücker, L. Reitberger (80. Panzer), Kresta (46. Hauptmann) - M. Crnjak, Suplit Tore:

0:1 B. Crnjak (59.), 1:1 Batzer (72.)

Schiedsrichter: Lukas Seider (TSV Oberammergau)

Zuschauer: 100

Bes. Vorkommnisse: Bergs Torwart Florian Lerch hält Foulelfmeter von Konrad Wanderer (8.). Der bereits ausgewechselte Konrad Wanderer (SCU) sieht wegen Reklamationen die Rote Karte.