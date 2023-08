Krebs Wiedersehen läuft rund: MTV Berg gewinnt Pokal-Derby gegen Söcking/Starnberg

Absolut dominant spielte der MTV Berg im Pokal-Derby gegen die SG Söcking/Starnberg (l. Noah Wagner). Das Kreisliga-Team um Kapitän Fabian Kaske (r.) hätte auch höher als 1:0 gewinnen können. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Ein Tor hat am Mittwoch das Pokal-Derby zwischen der SG Söcking/Starnberg und dem MTV Berg entschieden. Der Favorit aus der Kreisliga setzte sich knapp mit 1:0 durch.

Starnberg – Es hat lange gedauert. Nach fast zehn Jahren haben sich am Mittwoch mal wieder die Fußball-Herrenteams aus Starnberg und Berg duelliert. „Es war schön, dass es mal wieder ein Pflichtspiel zwischen beiden Teams gab“, sagte Sascha Grießhammer. Der Co-Trainer der SG Söcking/Starnberg war im November 2013 noch selbst am Ball gewesen, als die FT Starnberg 09 dem MTV Berg in der Kreisliga zu Hause 0:6 unterlegen gewesen war.

Danach verschwanden die Starnberger in der Bedeutungslosigkeit, ehe das Team komplett abgemeldet werden musste. Doch seit einigen Jahren geht es in der Kooperation mit dem SV Söcking wieder aufwärts. In der vergangenen Saison verpasste das junge Team den Durchmarsch in die Kreisklasse nur um Haaresbreite.

Um den favorisierten MTV zu Fall zu bringen, reichte es am Mittwoch aber noch nicht. „Wir haben völlig verdient verloren“, bekannte Grießhammer nach der 0:1-Heimniederlage (0:0) im Halbfinale der Gruppe Mitte des Toto-Pokals im Kreis Zugspitze. Besonders offensiv sei sein Team in Abwesenheit der schnellen Außenstürmer Neo Grießhammer und Maurice Markovic zu schwach besetzt gewesen. „Wir haben auf 0:0 gespielt und gehofft, dass uns vorne der liebe Gott hilft“, sagte Grießhammer.

Immerhin verteidigten die Gastgeber stark und hielten auch dank ihres guten Keepers Anton Kutschker bis zur 68. Minute das gewünschte Remis. Dann drückte Sarek Suplit den Ball im Rudi-Hack-Stadion nach einem Zuspiel von Marcel Höhne mit dem Oberschenkel über die Linie. „Aus unserer Sicht war es klar Abseits. Aber Schwamm drüber“, sagte Grießhammer.

Beinahe hätte es aber doch noch zum Elfmeterschießen gereicht, wenn Tim Barth den Kopfball in der 90. Minute besser platziert hätte. MTV-Torwart Christos Mouratidis stand richtig und parierte. „Wir haben es verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Aber ich war sehr zufrieden, weil wir sehr dominant gespielt haben“, resümierte Bergs Trainer Wolfgang Krebs. Auch sonst war es für ihn ein schöner Abend. „Ich bin immer wieder gerne zurück an meiner alten Wirkungsstätte und konnte mich mit dem einen oder anderen alten Weggefährten unterhalten“, erzählte er. (TOBIAS HUBER)

SG Söcking/Starnberg – MTV Berg 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Suplit (68.)