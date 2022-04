MTV Berg muss an bitterer Niederlage wachsen - Am Mittwoch Gastspiel bei SpVgg Haidhausen

„Auch Torhüter dürfen Fehler machen“: Florian Lerch, Stammkeeper des MTV Berg, bekommt von Coach Wolfgang Krebs den Rücken gestärkt. © Andrea Jaksch

Große Herausforderung für den MTV Berg: Die Bezirksliga-Fußballer gastieren am Mittwoch in einer vorgezogenen Partie bei der zweitplatzierten SpVgg Haidhausen.

Berg – Vier Spieltage vor Saisonende befinden sich die Fußballer des MTV Berg in einer brenzligen Ausgangssituation. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz in der Bezirksliga Süd beträgt gerade einmal drei Punkte. Und die Kontrahenten in den kommenden drei Wochen spielen alle noch um den Aufstieg in die Landesliga mit.

Den Anfang macht das Gastspiel am heutigen Mittwoch bei der SpVgg 1906 Haidhausen (19.45 Uhr, St.-Martin-Straße). Das Team aus München tritt am Sonntag zum Kreispokal-Finale gegen Forstinning an, deshalb musste das Match nach vorne verlegt werden.

MTV Berg muss in Haidhausen auf drei Leistungsträger verzichten

Die Gastgeber haben dabei die große Chance, mit dem fünften Dreier in Serie Rang zwei zu verteidigen und bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Oberweikertshofen heranzurücken. „Das ist eine typische Kunstrasenmannschaft, die gerne viel Ballbesitz hat“, analysiert MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Umso bitterer ist es für die Berger, dass mit Marcel Höhne (Oberschenkelverletzung), Cornelius Verenkotte (Rippenverletzung) und Patrick Allihn (beruflich verhindert) drei Stützen ausfallen. „Das macht es nicht einfacher. Aber wir haben im bisherigen Saisonverlauf bewiesen, dass wir solche Ausfälle wegstecken können“, sagt Krebs.

Auch die schwer zu verdauende Pleite am Samstag gegen Penzberg (1:3), als seine Elf lange geführt hatte, soll kein Grund zum Hadern sein. „An solchen Niederlagen kann man wachsen. Die Spieler müssen nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, sagt der Coach. Nach dem späten 1:1 hätte seine Mannschaft die falschen Signale an den Gegner versendet. „Wir haben direkt nach dem Anstoß zurückgespielt, anstatt gleich wieder in die Offensive zu gehen“, moniert Krebs.

MTV Berg: Markus Hartmannsgruber steht nach OP nicht mehr zur Verfügung

Immerhin kann Bergs Trainer wieder auf die Rückkehrer Felix Link und Philip Binder bauen. Auch Leon Köhl und Samuel Pfluger verstärken nach guten Leistungen in der zweiten Mannschaft den Kader. Nicht mehr für den MTV spielen wird vermutlich Markus Hartmannsgruber. Der Torwart musste aufgrund einer Lungenverletzung operiert werden.

„Wir sind ihm sehr dankbar, dass er uns in einer schweren Situation unterstützt hat. Aber es war klar, dass es nur eine Übergangslösung ist“, sagt Krebs. Er stärkt seinem Stammkeeper, Florian Lerch, den Rücken, obwohl dieser gegen Penzberg ein Tor verschuldete. „Auch Torhüter dürfen mal Fehler machen“, stellt Krebs klar.

toh