0:9! Schier unglaubliche Pleite gegen Haidhausen - MTV Berg schrammt an Negativrekord vorbei

Will seine Leistungsträger wieder in die Spur bringen: Bergs Trainer Wolfgang Krebs. © Oliver Rabuser

Die Voraussetzungen waren alles andere als gut. Aber dass die Fußballer des MTV Berg am Sonntag fast zweistellig bei der SpVgg 1906 Haidhausen verloren, wird noch für Gesprächsbedarf am Lohacker sorgen.

Berg – Eines vorweg. Es war nicht die höchste Niederlage in der Bezirksliga-Historie des MTV Berg. Vor zwölf Jahren verloren die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees mit 0:10 unter Trainer Stefan Fäth beim TuS Holzkirchen. Viel hat am Sonntag aber nicht gefehlt, dass die Berger diesen Negativrekord eingestellt hätten. Am Ende stand ein 9:0 (3:0) für die SpVgg 1906 Haidhausen auf der Anzeigetafel. „Ich stelle mich ganz klar vor die Mannschaft. Wir werden das am Dienstag aufarbeiten“, kommentierte MTV-Trainer Wolfgang Krebs.

Schon vor dem Anpfiff war die Favoritenrolle geklärt. Auf der einen Seite standen die ambitionierten, mit reichlich höherklassig erfahrenen Spielern besetzten Gastgeber, auf der anderen Seite ein personell arg geschwächter sowie durch die Spiel- und Trainingspause wegen der Hochzeit von Spieler Bernard Crnjak kaum trainierter Männerturnverein. „Ich habe die Jungs nur ein- bis zweimal gesehen in den letzten Wochen“, teilte Krebs mit. Das alleine konnte aber nicht als Ausrede herhalten, denn mit Daniel Czech stand nur ein Akteur aus der zweiten Mannschaft in der Startelf.

Umso ernüchternder waren vor allem die taktischen Fehler der Gäste, die den Hausherren auf ihrem Kunstrasen das Leben leicht machten. Bereits zur Pause führten die Haidhausener mit 3:0. Als Niklas Ganter fünf Minuten nach der Pause zum 4:0 ins leere Tor traf, bahnte sich das Debakel bereits an. Aber der MTV wehrte sich. Marcel Höhne vergab jedoch einen Elfmeter, nachdem er selbst an der Strafraumgrenze gelegt worden war. Vom Innenpfosten prallte der Ball wieder heraus (61.). Richtig heftig wurde es in der Schlussviertelstunde. In dieser Phase kassierten die Berger ohne große Gegenwehr noch fünf weitere Gegentreffer.

„Wir werden deshalb das Fußballspielen nicht einstellen“, verkündete Krebs trotzig. Einfach zur Tagesordnung übergehen will er aber auch nicht. „Es ist eine Ehre, in der Bezirksliga spielen zu dürfen. Das müssen wir wieder verinnerlichen“, stellte Krebs klar. Er erwartet in den nächsten Wochen nicht nur Einsatz auf dem Feld, sondern auch im Training und bei Besprechungen. „Wir müssen da gemeinsam wieder rauskommen. Das zeichnet den MTV aus, und das wird auch gelingen“, verkündete er. Am Samstag erwarten die Berger ab 15 Uhr den ebenfalls schwächelnden VfL Denklingen. (Tobias Huber)

SpVgg 1906 Haidhausen – MTV Berg 9:0 (3:0)

SpVgg 1906 Haidhausen: Veliu - Höpfinger, Altug (66. Omale), Ganter (66. Bolona), Bracher, Rauch (75. Malenica), Malena, Möbius (61. Öztürk), Amaral, de Prato (61. Danyo), Diep

MTV Berg: Lerch - Verenkotte, Kresta, Stoman, Suplit, Hauptmann (46. Besic), Betz (78. Speth), Gerlach, M. Crnjak, Höhne, Czech (66. Kafka)

Tore: 1:0, 2:0 Diep (16.,27.), 3:0 Altug (35.), 4:0 Ganter (50.), 5:0 Bolona (75.), 6:0 Diep (77.), 7:0 Bolona (85.), 8:0 Malena (88.), 9:0 Bolona (89.)

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (TV Feldkirchen)

Zuschauer: 70