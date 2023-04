„War unser bestes Heimspiel der Saison“ – Berg hofft nach bitterer Pleite auf eine bessere Zukunft

Engagiert aber am Ende doch ins Straucheln gekommen: die Berger um Luca Bücker gegen Aubing. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Trotz ansprechender Leistung reichte es für Wolfgang Krebs und den MTV Berg am Wochenende gegen den SV Aubing wieder nicht zum Punktgewinn.

Berg – Der moralische Sieger war am Samstag schnell gefunden. „Das war unser bestes Heimspiel der Saison, besonders in der ersten Halbzeit“, sagte MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Dass es beim 0:1 (0:1) gegen den SV Aubing mal wieder keine Punkte für den abgeschlagenen Tabellenvorletzten der Bezirksliga Süd gab, passt jedoch ins Bild dieser so bitteren Saison.

Doch Krebs zog lieber die positiven Aspekte in den Vordergrund. Die Auftritte von jungen Spielern wie Winter-Neuzugang Marcel Grass, der nach Handverletzung ein gelungenes Debüt feierte, Luca Bücker, Joker Bruno Baumgärtner oder Luca Reitberger lassen auf eine bessere Zukunft hoffen, auch wenn diese aller Voraussicht nach Kreisliga heißen wird.

Die Gastgeber mussten gleich in der Anfangsphase die nächste ganz bittere Pille schlucken. SVA-Torjäger Athanasios Savvas drang in den Strafraum ein und kam im Duell mit Florian Auburger zu Fall. Schiedsrichter Fabian Anders zeigte zum Entsetzen der Hausherren auf den Elfmeterpunkt. „Das war gar nichts, ein ganz normaler Zweikampf“, schimpfte Krebs. Umso imposanter war die Reaktion der Berger auf den frühen Rückstand durch das Strafstoß-Tor von Artin Shamolli. „Wir haben den Ball richtig gut laufen lassen“, freute sich Krebs. Doch sein Team ließ gegen das zweitbeste Team der Rückrunde beste Chancen aus und offenbarte damit einmal mehr das größte Problem der Berger in dieser Saison: Sie schießen einfach viel zu wenig Tore. Mijo Crnjak hatte gleich zweimal freie Schussbahn vor Ali Boraze. Doch der Aubinger Schlussmann blieb beide Male siegreich. Auch Bücker und Marcel Höhne brachten den Ball nicht über die Linie.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste die Spielkontrolle, auch weil Krebs die Optionen fehlten, von der Bank nachzulegen. Mehr als ein Freistoß an den Pfosten und eine vergebene Topchance gab es von den insgesamt enttäuschenden Gästen nicht zu sehen. Stattdessen versuchten die Platzherren in der Schlussphase noch einmal alles, um wenigstens einen Zähler einzusacken. Als Bücker im Strafraum zu Fall kam, blieb die Pfeife von Anders jedoch stumm. So blieb es im Berger Nieselregen beim unglücklichen Ende für den wackeren MTV. (Tobias Huber)