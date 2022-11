„Sie haben alles gegeben“ - MTV Berg trotzdem wieder chancenlos

Nichts zu holen gab es für Bergs Kapitän Fabian Kaske (r.) und sein Team gegen den SV Bad Heilbrunn. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Tapfer gekämpft, aber am Ende wieder chancenlos: Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg verloren am Samstag zum Rückrunden-Auftakt zu Hause gegen Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn verdient mit 1:3 (0:0).

Berg – So schnell kann es in diesen Tagen beim MTV Berg gehen. Der beruflich lange verhinderte Neuzugang Julian Freckmann (spielte zuletzt für den FC Hertha München) tauchte unter der Woche zum ersten Mal am Lohacker auf. „Leider musste er dann sofort spielen. Ich hätte mir für ihn gewünscht, dass er sich erst mal beim neuen Verein eingewöhnen kann“, bedauerte MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Doch die Not vor dem Heimspiel am Samstag gegen den SV Bad Heilbrunn war mal wieder groß. Khatab Stoman kam nicht rechtzeitig aus seiner Arbeit weg, Anes Besic meldete sich krankheitsbedingt ab. Der Tabellenvorletzte versuchte allen Widerständen zu trotzen. „Sie haben alles gegeben“, lobte Krebs seine Fußballer. Am Ende setzte sich die Routine des SV Bad Heilbrunn durch. Der Landesliga-Absteiger gewann zum Start in die Rückrunde am Lohacker mit 3:1 (0:0). „Der Sieg war verdient. Sie haben geduldig auf ihre Chance gewartet“, bilanzierte Krebs.

Bad Heilbrunn erzwang den Sieg nach der Pause

In den ersten 45 Minuten konnte MTV-Torwart Florian Lerch seinen Kasten gegen überlegene Gäste noch sauber halten. Auf der Gegenseite vergab Luca Bücker die beste Chance. Nach einer Ecke wurde er in aussichtsreicher Position geblockt (41.). „Das wäre natürlich ein sehr guter Zeitpunkt für ein Tor gewesen“, kommentierte Krebs. Ihn ärgerte aber besonders das Zustandekommen des 0:1 in der 56. Minute. „Da haben unsere Stürmer versucht, tief in unserer Hälfte bei einem eigenen Einwurf mitzuhelfen, anstatt ihre Positionen zu halten“, monierte er. So konnten die Heilbrunner pressen und den Ball früh erobern. Die Hereingabe flutschte durch bis zum langen Pfosten. Die präzise Rückgabe hämmerte SVH-Kapitän Anton Krinner ins Netz. „Da haben wir nur ballorientiert verteidigt“, kritisierte Krebs.

Auch das 0:2 resultierte aus einem Abspielfehler in der eigenen Hälfte. Der folgende Schlenzer von Maximilian Lechner war jedoch sehenswert und schlug aus großer Distanz im langen Eck des Berger Gehäuses ein (60.). Nach dem 0:3 gelang Florian Auburger auf Zuspiel des eingewechselten Adrian Mooseder zumindest noch der Ehrentreffer (89.). „Die Jungs lassen sich weiter trotz aller Widrigkeiten nicht unterkriegen“, lobte Krebs. (Tobias Huber)

MTV Berg – SV Bad Heilbrunn 1:3 (0:0)

MTV Berg: Lerch - Verenkotte, B. Crnjak, Kresta, Auburger - Freckmann (62. Speth), Bücker, L. Reitberger (82. Mooseder), Kaske - M. Crnjak, M. Simm (75. Czech)

SV Bad Heilbrunn: Hüttl - F. Schnitzlbaumer, Pföderl, Kapfhammer, A. Specker, A. Pappritz (82. Gellner), B. Specker (76. M. Pappritz), Krinner (82. Gritzuhn), Ammer (57. Lechner), M. Schnitzlbaumer, Tiedt

Tore: 0:1 Krinner (56.), 0:2 Lechner (60.), 0:3 M. Schnitzlbaumer (80.), 1:3 Auburger (89.)

Schiedsrichter: Christian Böckl (SV Höslwang)

Zuschauer: 100