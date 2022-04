„Völlig überzogen“: Krebs schimpft über Platzverweis - Berg erringt Remis in Unterzahl

Winterneuzugang Lukas Hauptmann (r.) besorgte mit einem Glückstreffer den Berger Ausgleich. Mit ihm jubelt der diesmal leer ausgegangene MTV-Torjäger Marcel Höhne. © Andrea Jaksch

Der MTV Berg ließ sich vom frühen Rückstand gegen den SVN München nicht schocken. Und auch trotz Gelb-Rot für Betz punktete die Krebs-Elf immerhin einfach.

Berg – Wolfgang Krebs trank sein Bier nach dem Spiel im Kreis seiner Fußballer mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite freute sich der Trainer des MTV Berg über einen gelungenen Auftritt seines Teams gegen den formstarken SV Neuperlach München. Selbst mit mehr als einer halben Stunde Unterzahl bot das abstiegsbedrohte Bezirksliga-Team einen offenen Schlagabtausch. Einzig die Belohnung fiel mit dem 1:1 (1:1) mager aus. „Wir hätten den ersten Sieg des Jahres verdient gehabt“, sagte Krebs.

Dabei begann die Partie, die doch auf dem Hauptplatz am Lohacker stattfinden konnte, denkbar ungünstig. Bereits der erste gelungene Angriff der Gäste führte zum 0:1 durch Atiba Scheffler (5.). Der MTV hatte allerdings die passende Antwort parat. Luca Bückers völlig verunglückter Schuss wurde von Winterneuzugang Lukas Hauptmann ins Tor abgefälscht. „Das war ein Glückstor. Aber so etwas braucht man auch mal“, bekannte Krebs. Danach verbuchten die Gastgeber die besseren Chancen. Spätestens in der 45. Minute hätte die Führung fallen müssen. Fabian Kaske hatte Neuperlachs Torwart Niklas Pfister bereits umkurvt, den Ball aber nicht im verwaisten Tor unterbringen können.

In der zweiten Halbzeit rückte Schiedsrichter Pascal Hohberger immer mehr in den Mittelpunkt. Innerhalb weniger Minuten zeigte er Bergs Mittelfeldakteur Niklas Betz zweimal Gelb, der MTV musste in Unterzahl weitermachen. „Eine völlig überzogene Entscheidung“, schimpfte Krebs. Tatsächlich hatte der Unparteiische bei einigen rustikalen Einlagen der Gäste ein oder mehrere Augen zugedrückt. Betz musste dagegen wegen eines harmlosen Ballwegspielens nach einem vermeintlichen Foul vorzeitig zum Duschen. „Da muss er mehr Fingerspitzengefühl zeigen“, stellte Krebs fest.

Die Begegnung wurde im Anschluss immer hitziger. Die Gastgeber stemmten sich jedoch mit aller Macht gegen die Niederlage. Als MTV-Torwart Florian Lerch einen Freistoß über die Latte lenkte, war zumindest der eine Punkt gesichert. Bereits am Mittwoch geht es für die Krebs-Elf mit der Nachholpartie beim TSV Neuried (19 Uhr) weiter.

MTV Berg – SVN München 1:1 (1:1)

MTV Berg: Lerch - Kalinke, Verenkotte, B. Crnjak, Auburger - Suplit, Betz, Bücker, Hauptmann (62. Simm) - Kaske (80. Maier), Höhne (87. Gerlach)

SV Neuperlach München: Pfister - Sagiroglu, Kiran, Beck, Awoudja (46. Fantl), Scheffler (87. Rajic), Alex, Pavlovic (80. Hussain), Gerhartsreiter (88. Emanet), Kraxenberger, Akyüz (57. Abdane)

Tore: 0:1 Scheffler (5.), 1:1 Hauptmann (11.)

Gelb-Rot: Betz (58., Spielverzögerung, Foul)

Schiedsrichter: Pascal Hohberger (SV Kranzberg)

Zuschauer: 100