Berg-Trainer Krebs nach besiegeltem Abstieg: „Werde mir auch Angebote von anderen Vereinen anhören“

Zukunft offen: Wolfgang Krebs (r.) hat sich noch nicht entschieden, ob er Trainer beim MTV Berg bleiben wird. Mit ihm würde wohl auch Co-Trainer Stefan Gebert gehen (l.). Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg müssen weiter auf den ersten Sieg der Rückrunde warten und den Gang in die Kreisliga antreten.

Berg – Dennoch zeigte sich das bereits abgestiegene Team beim 1:1 im Heimspiel gegen den SV Raisting im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert. Das blamable 0:6 von Neuried war offenbar nur ein Ausrutscher. „Diesmal haben die Spieler den Einsatz gezeigt, der in der Bezirksliga nötig ist“, bilanzierte MTV-Coach Wolfgang Krebs nach dem 1:1 (1:0) am Samstag zu Hause gegen den SV Raisting. Ihm ist es immer noch ein Rätsel, wieso sich seine Fußballer vor einer Woche so abschlachten ließen. Denn eigentlich präsentiert sich der Tabellenvorletzte seit der Winterpause recht stabil, auch wenn die Erfolgserlebnisse fehlen und der Gang in die Kreisliga deshalb nicht mehr abzuwenden ist.

Das bekamen am Samstag die Raistinger zu spüren, die nach einigen Negativerlebnissen sichtbar auf Wiedergutmachung aus waren. Doch der Favorit stieß am Lohacker auf heftige Gegenwehr. In einer offenen und aggressiv geführten Partie boten sich in der ersten Halbzeit gute Chancen auf beiden Seiten. Für den MTV war Mijo Crnjak am nächsten dran, scheiterte jedoch am Außenpfosten. Auf der Gegenseite rettete die Unterkante der Latte die Hausherren vor dem Rückstand. Stattdessen gelang es den Bergern tatsächlich, zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr in Führung zu gehen. Hanne Rittweger drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie und erzielte kurz vor der Pause sein erstes Bezirksliga-Tor. „Wir sind mit drei Mann Richtung Tor gestürmt. Das hat die Entschlossenheit der Mannschaft gezeigt“, lobte Krebs.

In der zweiten Halbzeit wehrten sich die Gastgeber gegen die anstürmenden Raistinger. In der 74. Minute war es dann aber doch so weit. Der MTV klärte nicht entschlossen genug, und Sinan Grgic traf zum Ausgleich. Danach wollte keiner der Mannschaften der Siegtreffer gelingen, auch nicht Mijo Crnjak, der an SVR-Torwart Urban Schaidhauf scheiterte. „Natürlich wäre es schön gewesen, endlich mal wieder zu gewinnen. Aber wichtig war vor allem die gute Leistung“, resümierte Krebs, der in der Schlussphase auch noch Adrien Molimo-Kwangene (erzielte zuvor alle Treffer beim 3:0 der Reserve gegen Höhenrain) zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft verhalf.

Der Coach gab nach dem Match einen Einblick in sein Innenleben. „Ich bin ein Mensch, der gerne alles im Voraus plant. Die Situation ist nicht leicht“, sagte er. Denn noch ist nicht klar, ob der 56- Jährige weitermacht. „Ich werde mir auch Angebote von anderen Vereinen anhören“, teilte er mit. Grundsätzlich würde Krebs aber schon gerne bei seinem Heimatverein bleiben. „Dazu muss sich aber einiges ändern“, stellt er klar. Besonders die mangelnde Trainingsbeteiligung machte ihm in den vergangenen Wochen und Monaten zu schaffen. „So kannst du auch in der Kreisliga nicht bestehen“, weiß der MTV-Coach. (Tobias Huber)