MTV Berg: Florian Lerch verlässt den Verein, Akos Bohl nur sporadisch verfügbar

Der langjährige Keeper der Berger Florian Lerch möchte zukünftig in der Nähe von München kicken.

MTV braucht noch einen Torwart

Von Tobias Huber schließen

Der MTV Berg ist auf der Torwartposition dünn besetzt. Lerch wird den Verein Richtung München verlassen, Bohl konzentriert sich auf sein Studium.

Berg – Die Torhüternot beim MTV Berg wird immer größer. Mit Florian Lerch verlässt die langjährige Nummer eins die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees. „Er möchte näher an seinem Wohnort in München spielen“, sagt Trainer Wolfgang Krebs. Da auch Akos Bohl, bedingt durch ein Studium, nur sporadisch zur Verfügung steht, sind die Berger bei der Suche nach einem neuen Keeper noch weiter unter Zugzwang geraten.

„Wir würden uns einen jungen Torwart aus der näheren Umgebung mit Bezug zum Verein wünschen“, sagt Krebs. Er bedankt sich bei Lerch für seinen Einsatz. „Er war eigentlich immer da im Training und sehr zuverlässig“, lobt der Berger Coach. Der 28-jährige Torhüter stand seit 2019 in 58 Partien beim MTV zwischen den Pfosten.

+ Akos Bohl kann aufgrund eines Studiums nur bedingt aushelfen. © FuPa

In der vergangenen Saison hatte er 15 Partien für die Berger in der Bezirksliga Süd betritten. Bohl war vor der abgelaufenen Saison zu den Bergern gestoßen. Der heute 20-Jährige kam aus der Jugend des TSV München-Milbertshofen zum MTV stand seitdem in 14 Bezirksliga-Spielen im Tor.

Die Berger treten nach dem Abstieg in der kommenden Saison in der Kreisliga an. Der Saisonstart ist noch nicht genau terminiert, aber viel Zeit bleibt nicht, um geeigneten Ersatz zu finden. (toh)