MTV-Berg-Trainer Krebs verärgert: „Mit dieser Einstellung gewinne ich kein Spiel“

Teilen

MTV-Berg-Trainer Wolfgang Krebs wütet nach der Derbyniederlage. f.: aj © Photographer: Andrea Jaksch

Nach der Derbypleite gegen den SV Münsing kritisiert Wolfgang Krebs, Coach des MTV Berg die mangelnde Einstellung seines Teams.

Wolfgang Krebs fand nach der bitteren Derbyniederlage gegen Münsing am Samstag deutliche Worte. „Mit dieser Einstellung gewinne ich auch in der Kreisliga kein Spiel“, schimpfte Bergs Trainer. Anstatt eine Woche nach dem ersten Saisonerfolg in Waldram (3:2) nachzulegen, starteten die Gastgeber viel zu nachlässig. „Es hat so gewirkt, als wollten wir uns erst mal ein bisschen schonen“, kritisierte Krebs. Vor allem die erfahreneren Spieler wie Sarek Suplit oder Bernard Crnjak hätten zu wenig Zweikampfstärke gezeigt und zu viele leichte Fehler gemacht.

MTV Berg kann Pleite nach frühen Doppelschlag nicht mehr abwenden

Bereits nach elf Minuten führten die Gäste durch einen Doppelschlag mit 2:0. Bei beiden Gegentoren offenbarten die Berger Fußballer große Lücken in der Defensive. Krebs reagierte und brachte Torjäger Marcel Höhne früh ins Spiel. Er war es auch, der den MTV in der 25. Minute mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze wieder heranbrachte.

MTV-Coach Krebs enttäuscht: „Erwarte in jedem Spiel eine andere Einstellung“

Mehr Tore wollten den Hausherren an diesem heißen Samstag aber nicht gelingen. „Ein Unentschieden wäre schon verdient gewesen“, resümierte Krebs. Er verstand nicht, dass der Schiedsrichter einem Tor von Matteo Reitberger in der Schlussphase wegen Abseits’ die Anerkennung verweigerte. Als auch Philip Binder seine dicke Möglichkeit zum Last-Minute-Ausgleich liegengelassen hatte, war die Niederlage im ersten Heimspiel der Saison besiegelt, und die Münsinger konnten ihren Derbysieg ausgelassen bejubeln.

„Dass es ein Derby war, hat für mich keine Rolle gespielt. Ich erwarte bei jedem Spiel eine andere Einstellung“, stellte Krebs klar. Die Chance zur Wiedergutmachung hat der MTV bereits am Dienstag in der Nachholpartie beim SV Miesbach. (toh)

MTV Berg – SV Münsing-A. 1:2 (1:2) Tore: 0:1 Schönacher (10.), 0:2 Niggl (11.), 1:2 Höhne (25.)