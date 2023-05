„Spiel auf gutem Kreisliga-Niveau“: MTV feiert ersten Sieg auf fremdem Platz

Wolfgang Krebs (l.) und Torschütze Marcel Höhne (r.) durften sich am Wochenende über den Auswärtsdreier freuen. © MTV

Im Duell der Absteiger feierte Fußball-Bezirksligist MTV Berg einen 3:0-Sieg bei Schlusslicht TSV Großhadern. Trainer Wolfgang Krebs kündigte nach dem ersten Auswärtssieg der Saison an, die ausstehenden Spiele weiterhin seriös anzugehen.

Berg – Vor dem Auswärtspiel beim TSV Großhadern hatte Wolfgang Krebs, Trainer des Noch-Bezirksligisten MTV Berg, den Wusch geäußert, Mijo Crnjak solle sich für seine Angriffsbemühungen mit einem Tor belohnen. Gesagt, getan. Crnjak nahm seinen Trainer beim Wort und schoss die Gäste im Absteiger-Duell an der Münchner Heiglhofstraße bereits nach gut 30 Sekunden in Führung.

Im zweiten Durchgang legten Marcel Höhne per Strafstoß und Luca Bücker noch zwei weitere Treffer nach und sorgten damit für den vierten Berger Saisonsieg. Seit dem Hinspiel gegen Großhadern im Oktober 2022 hatte der MTV keinen Dreier mehr eingefahren.

MTV Berg siegt beim TSV Großhadern – „Wichtig, ein Auswärtsspiel zu gewinnen“

„Es freut mich tierisch für die Mannschaft, dass sie das Spiel gewonnen hat. Wir wissen es einzuschätzen, aber können das jetzt auch einfach mal genießen“, sagte Krebs. Er betonte zudem die Bedeutung des ersten Erfolgs in der Fremde: „Es war auch wichtig, mal ein Auswärtsspiel zu gewinnen.“ Die Gäste brannten zwar kein Feuerwerk ab, profitierten aber in einem „Spiel auf gutem Kreisliga-Niveau auf einem schlechten Platz“ (Krebs) von ihrer guten Defensivarbeit.

Obwohl Crnjak nach Zuspiel von Marcel Höhne schon früh die Führung erzielte, brachte dies der Mannschaft nicht allzu viel Sicherheit. Doch nach einem Foul an Florian Auburger schoss Höhne im zweiten Durchgang per Strafstoß das erlösende 2:0 (66.). Auburger war zunächst getroffen worden, hatte sich dann aufgerappelt und war erneut zu Fall gebracht worden.

MTV Berg: Luca Bücker gelingt schöner Treffer zum 3:0

„Man muss ihn nicht geben, aber er hat in dieser Saison auch schon einige Elfmeter gegen sich bekommen. Daher freut es mich sehr für ihn“, sagte der MTV-Coach. Dem dritten Treffer von Luca Bücker ging der schönste Berger Spielzug voraus: Nach einem Ball in die Tiefe und Hacken-Zuspiel von Höhne stand Bücker allein vor dem Torwart, scheiterte zunächst, traf aber im Nachschuss zum 3:0 (85.).

In den kommenden Wochen könnte der MTV Berg noch zum Zünglein an der Waage im Abstiegskampf werden, angefangen mit der Partie gegen den FC Hellas München am Sonntag. „Wir wollen die Saison fair zu Ende zu spielen. Davon haben wir auch in den vergangenen Jahren selbst profitiert, wenn es für uns noch um etwas ging“, so Krebs.

TSV Großhadern – MTV Berg 0:3 (0:1)

MTV Berg: Bohl; B.Crnjak, Kresta, Rittweger (70. Panzer), Kaske, Mooseder, Bücker, Auburger (75. Kresta), Gerlach (75. Suplit), M.Crnjak, Höhne

Tore: 0:1 M.Crnjak (1.), 0:2 Höhne (66./FE), 0:3 Bücker (85.)

Schiedsrichter: Dominik Baumgartner (DJK Kammer)

Zuschauer: 50