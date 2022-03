MTV Berg gegen TSV Großhadern: Torloses Remis - Berg fährt ersten Punkt der Rückrunde ein

Schütze des goldenen Tores: MTV-Kapitän Tim Kayer erzielte in der 37. Minute das 1:0. © andrea jaksch

Im Spiel Berg gegen Großhadern gelang keinem der beiden Teams ein Treffer. Das Hinspiel endete noch 4:0 für die Gäste. Coach Krebs lobt seine Defensive.

Berg – Der erste Punkt des Jahres ist eingefahren. Die Fußballer des MTV Berg trennten sich am Sonntag im Bezirksliga-Kellerduell torlos von Gastgeber TSV Großhadern. „Das ist das erste 0:0 in Hadern, an das ich mich erinnern kann“, sagte MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Normalerweise fallen auf dem engen Platz an der Heiglhofstraße viele Tore.

Diesmal waren die Keeper weitgehend beschäftigungslos. Aufseiten der Gäste war dies überraschend Markus Hartmannsgruber. Der Routinier musste kurzfristig einspringen, weil Stammtorwart Florian Lerch einen positiven Corona-Test erhalten hatte. „Er musste kein einziges Mal ernsthaft eingreifen. Dennoch war es sehr wichtig, dass er uns aushelfen konnte“, so Krebs. Bergs Coach musste im ganzen Match nur einmal richtig durchschnaufen, als Albert Rudnik den Ball im ersten Durchgang aus aussichtsreicher Position nicht richtig traf. Ansonsten erledigte die MTV-Abwehr ihre Arbeit souverän.

Zweites Spiel in Folge ohne Treffer

Offensiv lief jedoch bei den auch in der zweiten Partie des Jahres torlosen Bergern nicht viel. „Es war aber auch nicht einfach auf diesem holprigen Platz. Trotzdem wurde nicht nur Kick-and-rush gespielt“, sagte Krebs. Erst in der Schlussphase näherte sich sein Team an. Die eingewechselten Patrick Allihn, Marcel Höhne und Winterneuzugang Lukas Hauptmann brachten Schwung. „Wenn man ehrlich ist, muss man aber auch festhalten, dass wir keinen einzigen vernünftigen Abschluss zustande gebracht haben“, so Krebs.

Er suchte nach der Partie dennoch vor allem das Positive: „Wir haben zu null gespielt und auswärts einen Punkt mitgenommen. Auch den direkten Vergleich haben wir nach dem 4:0 im Hinspiel für uns entschieden.“ Ein Sonderlob spendierte er Schiedsrichter Richard Conrad. Krebs: „Er hat seine Sache super gemacht.“ (Tobias Huber)

TSV Großhadern – MTV Berg 0:0

TSV Großhadern: Gossler – Khabiri, Cosentino, Beljo, Rawyler, Foltz (46. Pautz), Findik (57. Filipovic), Rudnik, Gula, Taverna, Daqo (88. Tekes)

MTV Berg: Hartmannsgruber – Auburger, Verenkotte, B. Crnjak, Kalinke – Suplit, Bücker (72. Höhne), Betz, Kaske – Simm (60. Allihn), Gerlach (72. Hauptmann)

Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim)

Zuschauer: 125