Berg-Coach Krebs tobt: „Heute sah es so aus, als hätte die Mannschaft gegen den Trainer gespielt“

Unzufrieden mit der Einstellung seiner Fußballer: Bergs Trainer Wolfgang Krebs. © andrea jaksch

Das war nicht der MTV Berg der vergangenen Wochen. Trotz der hoffnungslosen sportlichen Situation hatte er sich in jeder Partie tapfer gewehrt.

Berg – Am Samstag zeigten die Berger eine beschämende Leistung und gingen beim TSV Neuried mit 0:6 (0:2) unter. Der Abstieg ist damit bereits fünf Spieltage vor dem Ende besiegelt.

„Bis auf Florian Auburger hat sich heute keiner gewehrt“, zog MTV-Coach Wolfgang Krebs ein bitteres Fazit. Die offensive Harmlosigkeit war bereits im bisherigen Saisonverlauf kein Geheimnis. Am Samstag vergab Bernard Crnjak per Kopf nach einem Freistoß die einzige Topchance. Der MTV ist damit weiter auf fremden Platz torlos in diesem Jahr. Neu war das kollektive Defensiv-Versagen, das die Berger über 90 Minuten an den Tag legten. Bei besserer Chancenauswertung hätten die Neurieder auch zweistellig gewinnen können. „Spielerisch waren sie gar nicht so gut. Aber kämpferisch waren sie bei 100 Prozent und wir nur bei 70“, resümierte Krebs angesäuert.

Dazu leisteten sich die Gäste schwere Patzer. Adrian Mooseders Klärungsaktion vor dem 0:1 missglückte völlig. Jonas Einloft traf aus halbrechter Position ins Netz (16.). Eine Viertelstunde später ließen sich die MTV-Spieler bei einem Freistoßtrick allzu leicht düpieren. Bei der kurzen Ablage auf Thomas Maier rückte keiner entschlossen entgegen. Richtig deftig wurde es in der zweiten Halbzeit. Nach ordentlichem Beginn fällte Mooseder Lasse Wippert im Strafraum – Elfmeter. Nach dem 0:3 durch Maiers zweiten Treffer zeigten die Gäste bei sommerlichen Temperaturen Auflösungserscheinungen, sodass die noch um den Klassenerhalt bangenden Hausherren fast mühelos zu weiteren Torchancen und Treffern kamen. „Wir hatten nur Taubstumme auf dem Platz“, schimpfte Krebs. Der Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Christian Böckl kam einer Erlösung gleich.

„Heute sah es so aus, als hätte die Mannschaft gegen den Trainer gespielt“, sagte Krebs. Seine Zukunft am Lohacker ist noch nicht final geklärt. (Tobias Huber)