Bezirksliga-Dino kann für 13. Jahr planen: MTV Berg rettet sich in der Relegation

Feiern mit den Fans: Der MTV Berg gewann das Relegationsrückspiel mit 3:0 und bleibt Bezirksligist. © Andrea Jaksch

Das 100. Vereinsjubiläum ist gerettet: Der MTV Berg bleibt der Bezirksliga Süd nach dem 3:0 (1:0) im Rückspiel gegen den SV Westerndorf auch im 13. Jahr in Folge erhalten.

Berg – Maximilian Kollmer zeigte am Ende doch noch wahre Größe. Nach dem Abpfiff ging er zu den jubelnden Spielern des MTV Berg und entschuldigte sich bei Trainer Wolfgang Krebs. Der Spieler des SV Westerndorf hatte im Hinspiel der Bezirksliga-Relegation das Tor zum 1:1 erzielt, während die Berger davon ausgegangen waren, dass der Ball aus Fairnessgründen zu ihnen zurückgespielt wird. „Er hatte das Ganze nicht mitbekommen. Eigentlich hätten seine Mitspieler entsprechend reagieren müssen“, sagte Krebs. Im Endeffekt konnte auch diese unglückliche Aktion die MTV-Fußballer nicht aufhalten. Sie gewannen am Sonntag das Rückspiel gegen Westerndorf deutlich mit 3:0 (1:0) und zeigten eindrucksvoll, dass sie in der Bezirksliga bleiben wollten.

„Schon beim Aufwärmen war die Entschlossenheit zu spüren“, teilte Krebs mit. Zuvor hatte sein Team auf Einladung von Erich Hirt im Schlosshotel Berg gefrühstückt. Der Zusammenhalt am Lohacker war auch bei den Zuschauern zu spüren. So eine große Kulisse hatte der MTV schon lange nicht mehr erlebt. „Nur das Wetter hat nicht ganz mitgespielt“, sagte Krebs.

Doppeltorschütze: Lukas Hauptmann (l.) traf zweimal. © Andrea Jaksch

Doch auch der einsetzende Regen konnte die Berger nicht stoppen. Bereits in der 17. Minute gelang Lukas Hauptmann mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Ecke die schnelle Führung für die Hausherren. Nur einmal wurde Krebs etwas mulmig. „Das 1:0 zur Pause war etwas mager, auch weil wir davor viel investiert haben“, konstatierte der erfahrene Übungsleiter. Die Beruhigung folgte acht Minuten nach Wiederanpfiff: Sarek Suplit schickte Hauptmann auf die Reise, und der überlupfte den Westerndorfer Torwart Simon Rott zum 2:0.

Die Gäste versuchten, sich zu wehren, doch der MTV hatte das letzte Wort. Ein Konter führte zur endgültigen Entscheidung, Torschütze war der eingewechselte Niklas Betz. Erst danach war auch Bergs Sportlicher Leiter Jürgen Cosack beruhigt. „Ich hätte mir schon Gedanken gemacht, wenn wir ausgerechnet in meiner ersten kompletten Saison abgestiegen wären. So können wir jetzt weiter für die Bezirksliga planen“, kommentierte er.

Der Umbruch geht beim MTV Berg derweil munter weiter. Ex-Kapitän Tim Kayser hat seinen endgültigen Abschied angekündigt. Patrick Allihn fehlt immer mehr die Zeit, die Fußballschuhe zu schnüren. „Das sind aber alles echte Berger, die immer zu uns gehören werden“, stellte Wolfgang Krebs klar. Neu dazukommen wird der eine oder andere Spieler aus der derzeitigen U19 des MTV, dazu sollen auch von anderen Vereinen noch Neuzugänge an den Lohacker wechseln. „Das wird aber nichts Weltbewegendes sein. Beim MTV geht es weiter wie gewohnt, das macht diesen Verein auch so besonders“, sagte Krebs.

Der abermalige Klassenerhalt des Bezirksliga-Dinos wird die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen und dem 50-jährigen Bestehen der Fußballabteilung abrunden. „Erst danach werden wir in eine kurze, aber intensive Vorbereitung einsteigen“, kündigte Trainer Krebs an. (Tobias Huber)

MTV Berg – SV Westerndorf 3:0 (1:0)

MTV Berg: Lerch – Auburger, Maier, B. Crnjak, Kalinke (61. Verenkotte) – Hauptmann (88. Gerlach), Bücker, M. Crnjak (72. Betz), Suplit – Höhne (90.+1 Link), Kaske

SV Westerndorf: Rott – Rohner (62. Jasarevic), Niesner, Mi. Jackl, Schlosser, Martinus, Ma. Jackl, Gartzen, Voß, J. Stix (62. T. Stix), Furch (62. Wieland)

Tore: 1:0, 2:0 Hauptmann (17., 54.), 3:0 Betz (88.)

Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim)

Zuschauer: 367