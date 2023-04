Mit U19- und AH-Spielern: Notelf des MTV Berg stemmt sich gegen Niederlage

Simon Kullack half als AH-Spieler in der ersten Mannschaft aus. Foto: fupa © MTV Berg

Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Die Spieler des MTV Berg zeigten auch am Samstag, wie leidenschaftlicher Fußball aussieht.

Berg – Mit größtem Einsatz stemmten sie sich gegen die Niederlage beim VfL Denklingen und erreichten ein 0:0. Insgesamt ist der Punkt aber zu wenig, um den Rückstand auf den Relegationsplatz entscheidend zu verkürzen. Die harmloseste Offensive der Liga wurde ihrem Ruf am Samstag gerecht. „Man muss das aber richtig einordnen. Am Freitagabend hatte ich erst acht Spieler auf dem Zettel“, berichtete MTV-Coach Wolfgang Krebs. So feierte mit Valentin Panzer ein U19-Akteur sein Debüt in der Startelf. Routinier Simon Kullack, der eigentlich nur noch in der AH-Mannschaft aufläuft, half aus. Andere angeschlagene Akteure wie Bernhard Kresta bissen auf die Zähne.

Unter diesen Vorzeichen war es bemerkenswert, wie sich die Gäste gegen den formstarken VfL zur Wehr setzten. Torwart Akos Bohl feierte nach langem Heimataufenthalt in Ungarn ein gelungenes Comeback und ließ keinen Gegentreffer zu. Ein Sonderlob erhielt auch Bernard Crnjak. „Er war der Turm in der Abwehrschlacht“, berichtete Krebs. Besonders in der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber noch einmal alles versucht, um die drei Zähler zu holen. Doch das MTV-Bollwerk hielt stand. „Leider waren wir in der Offensive nicht zwingend genug. Auch die Standards haben wenig Gefahr ausgestrahlt“, bedauerte Krebs.

So hat der Tabellenvorletzte weiter neun Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Am Samstag (15 Uhr) kommt mit dem SV Aubing auch noch die zweitstärkste Rückrundenmannschaft nach Berg. „Gerade für die jungen Spieler ist es wichtig, diese Bezirksliga-Erfahrung zu sammeln“, resümierte Krebs. So feierte Youngster Bruno Baumgärtner, Sohn des früheren Berger Trainers Stephan Baumgärtner, in der Schlussphase seine Premiere in der Bezirksliga. Er kam für Luca Reitberger in die Partie.

VfL Denklingen – MTV Berg 0:0

VfL Denklingen: Seifert - Kirchbichler (70. J. Greif), Krimshandl (70. Schiessl), Rambach, S. Ried, Sporer, Schelkle, Waibl, Karg, Stahl, L. Greif

MTV Berg: Bohl - B. Crnjak, Panzer, B. Kresta, Bücker, L. Reitberger (78. Baumgärtner), Kaske, Kullack (70. Auburger), Mooseder, Höhne, M. Reitberger (88. Gerlach)

Tore: keine

Schiedsrichter: Niklas Großmann (FSV Pfaffenhofen)

Zuschauer: 150