MTV trotzt Denklingen einen Punkt ab - aber die Abstiegszone rückt näher

Teilen

Sein Tor wurde aberkannt: Patrick Allihn (l.) soll bei seinem Kopfballtreffer im Abseits gestanden haben. © R. Halmel

Wolfgang Krebs konnte nur den Hut ziehen. „Meine Mannschaft hat meinen Worten Taten folgen lassen“, sagte der Trainer des MTV Berg nach dem überraschenden 0:0 beim Tabellenzweiten VfL Denklingen.

Berg – Vor der Bezirksliga-Partie hatte Krebs angemahnt, von außen ein Spiel nicht schon vor dem Beginn als verloren zu werten. So traten seine Fußballer am Samstag auf.

Gegen den daheim noch unbesiegten Aufsteiger lieferten die abstiegsbedrohten Berger über die gesamten 90 Minuten einen beherzten Kampf. „Wenn man sich die Chancen ansieht, waren wir dem Sieg sogar einen Tick näher“, resümierte Krebs.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit kaum Möglichkeiten auf beiden Seiten wurden die Lücken größer. „Das war klar, denn die Kräfte haben nachgelassen“, urteilte Krebs. Die MTV-Innenverteidigung mit Andreas Maier und Bernard Crnjak stand jedoch äußerst stabil, wobei den Hausherren das Fehlen des mit Abstand besten Torjägers der Liga, Simon Ried, anzumerken war.

Der MTV war dagegen dem Führungstor zweimal sehr nahe. Beim ersten Mal lag der Ball sogar im Tor. Sarek Suplit hatte einen Freistoß aus 25 Metern an die Latte gehämmert, Patrick Allihn köpfte im Nachgang ins Netz. Zur Überraschung aller hob der Schiedsrichter-Assistent jedoch die Fahne. Fabian Kaske hatte bei Allihns Kopfball aber nicht aktiv eingegriffen. „Der Torwart lag zu diesem Zeitpunkt noch am Boden“, beschwerte sich Krebs. Kurze Zeit später tauchte Allihn frei vor dem VfL-Tor auf, doch Denklingens Ersatzkeeper Simon Sporer rettete seine Mannschaft (70.). In der 75. Minute verbuchten die Gastgeber die einzige Topchance, als Dominik Karg über das Tor köpfte.

Kurioserweise war die Punkteteilung am Ende für den Favoriten sogar mehr wert als für den MTV. Während sich die Denklinger nach der Partie über das Ergebnis von Aufstiegskonkurrent SC Oberweikertshofen freuen durften (2:3 gegen Penzberg), musste der MTV die Siege der Abstiegskonkurrenz aus Unterpfaffenhofen (3:1 gegen SVN München) und Großhadern (3:2 beim SC Pöcking-Possenhofen) notieren. Der Vorsprung auf die Relegationsränge beträgt nur noch einen Punkt. „Es wird sehr eng, aber wir glauben an uns“, sagte Krebs. Das wollen seine Fußballer auch am Samstag (15 Uhr) im letzten Liga-Heimspiel der Saison gegen Spitzenreiter Oberweikertshofen zeigen. (toh)

VfL Denklingen – MTV Berg 0:0

VfL Denklingen: S. Sporer - Schnürch, Rambach, Greif (90.+2 Schleich), Schiessl, A. Sporer, Schelkle, Waibl, Karg, Ahmon (61. T. Ried), Stahl

MTV Berg: Lerch - Auburger, Maier, B. Crnjak, Kalinke - Suplit (88. Binder), Bücker, Betz, Hauptmann (78. Gerlach) - Kaske - Allihn

Schiedsrichter: Fabian Anders (FC Geisenfeld)

Zuschauer: 150