Vorbereitungsstart: MTV Berg bezwingt Waldperlach dank Höhne-Doppelpack

Teilen

MTV-Stürmer Marcel Höhne (l.) traf doppelt gegen den SV Waldperlach © Andrea Jaksch

Der MTV Berg konnte gegen den Vorjahres-Siebten der Bezirksliga Ost SV Waldperlach mit einem Sieg in die Vorbereitung starten. Nächster Gegner ist Holzkirchen.

Berg – Auf diesem Start kann man aufbauen: Fußball-Bezirksligist MTV Berg hat das erste Vorbereitungsspiel beim SV Waldperlach am Sonntag mit 3:2 gewonnen. „Man darf es nicht überbewerten, aber für das erste Testspiel war es ganz gut“, sagte MTV-Trainer Wolfgang Krebs.

Beim Vorjahres-Siebten der Bezirksliga Ost gelang den Gästen ein Blitzstart: Mijo Crnjak (2.) und Marcel Höhne (12.) brachten den MTV mit 2:0 in Führung. Diese hatte allerdings nicht lange bestand, SVW-Angreifer Nikolaos Rizzo erzielte innerhalb von zwölf Minuten ein Doppelpack (16., 28.), sodass es mit einem 2:2-Unentschieden in die Halbzeitpause ging. Doch die Berger kamen erneut gut aus der Kabine, und Höhne traf kurz nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer zum 3:2-Endstand (51.).

„Es ist positiv, dass wir drei Tore geschossen haben. Daran wollen wir anknüpfen und uns in dieser Saison mehr trauen, mutiger nach vorne zu spielen“, so Krebs. Auch mit dem Einstand von Neuzugang Bernhard Kresta (kam von der DJK Waldram) zeigte sich der MTV-Coach zufrieden. Neben Kresta, der diesmal auf der etwas ungewohnten linken Außenbahn zum Einsatz kam, möchte er in den kommenden Wochen noch weitere Spieler auf verschiedenen Positionen testen. Zudem sollen Spieler aus zweiter Mannschaft und A-Jugend in die personell im Vergleich zur Vorsaison nur leicht veränderte Mannschaft hineinschnuppern.

Das nächste Testspiel bestreitet der MTV bereits am Donnerstag, zu Hause gegen den Landesligisten TuS Holzkirchen (19 Uhr), am Samstag folgt ein Auswärtsspiel bei Kreisliga-Aufsteiger TSV Geiselbullach (15 Uhr). Krebs: „Wir holen uns die Fitness auch über die Spiele.“ (Tobias Empl)