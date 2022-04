Wertvoller Griff in die Berger „Schatztruhe“

Teilen

Seltener, aber wertvoller Gast am Lohacker: Patrick Allihn kann nur noch sporadisch für den MTV auflaufen, aber wenn der Routinier mitspielt, dann hilft er dem Team enorm – wie zuletzt gegen Neuried und den FC Hertha. © Andrea Jaksch

Nach zwei Siegen in Folge hat sich der MTV Berg etwas von der Abstiegszone abgesetzt. Doch Trainer Wolfgang Krebs warnt vor Übermut.

Berg – Zwei Siege in Folge haben den Bezirksliga-Fußballern des MTV Berg zuletzt etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Doch am Ziel sind sie noch lange nicht, denn in den noch ausstehenden fünf Partien trifft die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs ausschließlich auf Teams, die vor ihnen in der Tabelle stehen. „Wir müssen demütig bleiben“, fordert Krebs vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen einer der Dauerrivalen der vergangenen Jahre, den 1. FC Penzberg.

Gerade das 4:3 in der vergangenen Woche beim FC Hertha München gilt es richtig einzuordnen. „Hertha hatte zuvor sechs Tore gegen Penzberg kassiert und unter der Woche von Haidhausen sieben Stück bekommen“, sagt Krebs . Er hofft, dass seine Spieler besonders die gravierenden Schnitzer in der Defensive minimieren. „Die dürfen wir uns gegen die Penzberger kaum erlauben“, mahnt er.

Allerdings ist auch der FCP nicht unfehlbar. Nach schwacher Vorrunde startete die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Martin Wagner zwar eine fulminante Aufholjagd. Doch die überraschende Niederlage beim FC Kosova München (2:4) und das 2:3 vor einer Woche in Haidhausen ließen die Aufstiegshoffnungen auf ein Minimum schrumpfen. „Penzberg hat dennoch eine der stärksten Mannschaften der Liga. Eigentlich müssten sie ganz vorne mitspielen“, urteilt Krebs, der den Gegner bereits mehrmals beobachtet hat. Im Hinspiel feierten die Berger trotz gravierender Personalprobleme einen 2:1-Sieg. „Wir wollen auch diesmal die Fehler des Gegners eiskalt ausnutzen“, sagt Krebs.

Er muss jedoch seine Abwehr umbauen. Der zuletzt als Innenverteidiger fungierende Cornelius Verenkotte laboriert an einer schmerzhaften Rippenprellung, die ein Auflaufen kaum ermöglichen wird. Immerhin ist der gegen Hertha fehlende Maurus Kalinke diesmal einsatzbereit. Ob Patrick Allihn wieder zur Verfügung steht, entscheidet sich kurzfristig. Aufgrund langwieriger Patellasehnenprobleme und seines Umzugs nach Freising war Allihn in diesem Jahr bislang ein seltener Gast am Lohacker. Der erste Auftritt nach Einwechslung vor eineinhalb Wochen in Neuried (2:1) und der anschließende Startelfeinsatz gegen Hertha gaben dem MTV jedoch mächtig Rückenwind. „Es ist schön, dass wir eine Schatztruhe haben, aus der wir immer mal wieder zugreifen können“, sagt Krebs angesichts von Routiniers wie Allihn, Tim Kayser oder Felix Link, die nur sporadisch zur Verfügung stehen. Das sei in der Phase des Umbruchs, in der die Berger gerade stecken, sehr wichtig. So könnten die jungen Fußballer des MTV mit mehr Gelassenheit zu guten Bezirksliga-Akteuren reifen. Die Ergebnisse geben Krebs recht. Sein Team kassierte in der Rückrunde erst eine Niederlage.