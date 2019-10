Krebs: „Wir sind geil darauf, unsere Serie auszubauen“

MTV Berg will in Erfolgsspur bleiben

von Tobias Huber schließen

Wolfgang Krebs kennt keine Gnade. Der Trainer des MTV Berg schickte seine müden Fußballer nach dem hart erkämpften Heimsieg gegen den FC Kosova vor einer Woche über den Rasen am Lohacker, um die Löcher zu stopfen.

Berg – „Es hat sich gelohnt. So wie es aussieht, müssen wir am Samstag noch nicht auf den Kunstrasen ausweichen“, sagt Krebs. Auf Naturrasen will sein Bezirksliga-Team zum Rückrundenstart zu Hause gegen den FC Anadolu Bayern (15 Uhr) in der Erfolgsspur bleiben. „Wir sind geil darauf, unsere Serie auszubauen“, erklärt Krebs. Nach drei Dreiern in Folge will der Tabellenvierte nachlegen, zumal der Gegner den ersten Abstiegsplatz belegt. „Sie zu unterschätzen, wäre aber der größte Fehler, den man machen kann“, sagt Krebs.

Die vor der Saison zu den Aufstiegsfavoriten zählenden Münchner haben einen Negativlauf und konnten nur drei ihrer 14 Hinrundenspiele erfolgreich gestalten. Auch ein Trainertausch (Vorgänger Andy Koch kam nach dem Rücktritt von Gökhan Saatci Mitte September zurück zum FCA) brachte noch nicht die erhoffte Wende. Am vergangenen Wochenende kassierte der türkische Verein eine bittere Niederlage in letzter Minute bei Tabellenführer TSV Brunnthal (1:2). „Das ist kein Fallobst. Wir wollen aber das Momentum nutzen“, sagt Krebs.

Er muss seine Erfolgself einmal mehr umbauen. „Das bin ich aber schon gewohnt“, sagt der Übungsleiter. Philip Binder unterzog sich einer Nasen-Operation. „Das ist schade, denn er war nach seiner langen Verletzungsauszeit auf einem sehr guten Weg“, bedauert Krebs. Kapitän Tim Kayser konnte unter der Woche verletzungsbedingt nicht trainieren, eine Diagnose steht noch aus. Ein Einsatz steht aber wohl nicht zur Debatte. Immerhin ist Felix Link nach einer kurzen beruflichen Auszeit zurück im Kader. Ob Simon Kullack mitwirken kann, erscheint dagegen fraglich. Er ist zwar wieder gesund, dafür klagte der Abwehrspieler im Training über Fußprobleme.