MTV Berg will gegen SCUG unbequem sein

Krebs möchte sich unter Top Fünf etablieren

von Tobias Huber schließen

Wie haben die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg die bittere Last-Minute-Niederlage beim 1. FC Penzberg (2:3) vor einer Woche verkraftet? Diese Frage wird beantwortet, wenn der Tabellendritte den SCUG erwartet.

Berg – „Die Trainingswoche war nicht optimal, aber ich kenne den Charakter meiner Mannschaft. Wir werden wieder ein unbequemer Gegner sein“, verkündet Wolfgang Krebs. Der MTV-Coach musste in den Einheiten auf einige Spieler aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen verzichten. Dazu fallen Simon Kullack (Syndesmosebandriss) und Bernard Crnjak weiterhin verletzt aus. Da auch Maximilian Plenert (Urlaub) nicht zur Verfügung steht, drückt dem MTV vor allem in der Defensive der Schuh. „Wir werden schon eine gute Lösung finden“, sagt Krebs.

Trotz der ärgerlichen Niederlage zuletzt in Penzberg sieht er seine Mannschaft nach acht absolvierten Partien voll im Soll. „Wir schauen nicht auf Platz eins oder zwei. Für uns geht es in den nächsten Spielen darum, weiter in den Top Fünf der Liga mitzuschwimmen“, sagt Krebs.

Das würde automatisch bedeuten, dass die Berger Fußballer stets ein gutes Polster nach hinten hätten. Dieses hat der Kontrahent aus Unterpfaffenhofen langsam, aber sicher aufgebracht. Nach drei Niederlagen in Folge, darunter eine deftige 2:9-Pleite in Penzberg, wurde die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu bis auf Rang zehn durchgereicht. Der Abstand zu Relegationsrang zwölf beträgt nur noch vier Zähler.

In der vergangenen Saison lief es umgekehrt. Während der SCUG lange oben mitmischte, musste Berg bis wenige Wochen vor dem Saisonende um den Klassenerhalt bangen. In Unterpfaffenhofen verlor der MTV sang- und klanglos mit 0:6, daheim gewann er nach einer frühen Roten Karte gegen den Sportclub deutlich mit 4:0. „Ich erwarte einen konterstarken Gegner, der uns mit seinen schnellen Angreifern alles abverlangen wird“, sagt Krebs. Mit einem Dreier könnte seine in diesem Jahr sehr heimstarke Mannschaft ganz dicht heranrücken an die für den September angestrebte 20-Punkte-Marke.