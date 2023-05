MTV Berg will sich dem Meister nicht kampflos ergeben

Einsatz fraglich: MTV-Kapitän Fabian Kaske (r.). © Dagmar Rutt

Absteiger MTV Berg bestreitet sein letztes Auswärtsspiel in der Bezirksliga beim bereits als Meister feststehenden 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Berg – Wenn schon absteigen, dann mit Anstand. Obwohl der Gang in die Kreisliga bereits seit mehreren Wochen feststeht, haben sich die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg am Riemen gerissen und noch das Maximum herausgeholt: in Großhadern den ersten Sieg des Jahres und den ersten Auswärtsdreier der Saison gesichert (3:0), gegen den FC Hellas München den ersten Heimerfolg der Rückrunde und den nur noch möglichen vorletzten Tabellenplatz unter Dach und Fach gebracht (2:0). Am Samstag (15 Uhr) steht das letzte Auswärtsmatch der Saison auf dem Programm. Die Reise geht zum seit zwei Wochen als Meister feststehenden 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der in der kommenden Spielzeit zwei Ligen über dem MTV auflaufen wird. „Die Garmischer werden sicher bei ihrem letzten Heimspiel feiern wollen. Wir werden keine Partycrasher sein, uns aber auch nicht kampflos ergeben“, kündigt MTV-Trainer Wolfgang Krebs.

Nach zwei Siegen ohne Gegentor wollen die Berger Fußballer auch am Fuß der Zugspitze auf ihrer Abschiedstournee einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Der letzte Ehrgeiz ist verständlicherweise nicht mehr vorhanden. So trainierten die Berger unter der Woche wegen des Feiertags nur einmal. Kapitän Fabian Kaske und Torjäger Marcel Höhne fehlten angeschlagen, ihr Einsatz ist fraglich. „Ich hoffe aber, dass zumindest Marcel 60, 70 Minuten durchhalten kann“, sagt Krebs.

Sein Plan für das Aufeinandertreffen mit der überragenden Mannschaft der Liga ist: „Erst mal kompakt stehen, aber die Offensive nicht komplett vergessen.“

Der Landesliga-Absteiger wurde besonders in der Rückrunde seiner Favoritenrolle gerecht. Von den 13 Partien gewann der FC Garmisch-Partenkirchen zehn Spiele, dreimal trennte sich die daheim noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Florian Heringer mit einem Unentschieden. Im Hinspiel hielt der MTV lange ordentlich dagegen, verlor am Ende aber doch deutlich mit 0:4. Dabei fehlte in diesem Spiel der Toptorjäger der Liga, der Garmischer Moritz Müller. „Ihn zu verteidigen, wird eine besondere Herausforderung“, sagt Krebs.