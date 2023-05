MTV Berg will sich endlich mal belohnen

Bergs Mijo Crnjak (vorne r.) strahlte zuletzt viel Torgefahr aus, traf aber nicht. Das soll sich gegen Großhadern ändern. © Andrea Jaksch

Fußball-Bezirksligisten MTV Berg ist seit 14 Spielen ohne Sieg. Im Duell der Absteiger gegen den TSV Großhadern hofft das Team von Trainer Wolfgang Krebs auf den ersten Dreier seit Oktober.

Berg – Seit 14 Spielen warten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg auf einen Sieg. Die auf dem Papier größte Wahrscheinlichkeit, in den verbleibenden vier Bezirksligaspielen noch einen Dreier einzufahren, bietet sich an diesem Sonntag beim TSV Großhadern (15 Uhr).

Die Gastgeber sind als Tabellenletzter mit lediglich zehn Punkten genau wie Berg bereits abgestiegen – und auch der bis dato letzte Erfolg gelang dem MTV im Hinspiel Anfang Oktober (2:1). MTV-Trainer Wolfgang Krebs dämpft jedoch die Erwartungen. „Wenn wir nicht gewinnen, geht die Welt für uns auch nicht unter.“

Zwar werde man versuchen, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen, doch von einem Berger Pflichtsieg spricht Krebs nicht. „Klar erwartet man jetzt aufgrund der Tabellensituation vielleicht, dass wir das Spiel gewinnen, aber der Gegner ist für uns gar nicht so entscheidend. Wir hätten auch in anderen Spielen zuletzt drei Punkte holen können“, sagt Krebs.

Der MTV-Coach warnt vor dem Spiel auf dem engen Platz an der Münchner Heiglhofstraße vor allem vor Standardsituationen – und vor einem motivierten Gegner. „Sie werden auch die Chance wittern, noch einmal einen Dreier zu holen“, vermutet der MTV-Trainer. Das Erfolgsrezept: „Wir müssen die kleinen Vorteile, die wir vielleicht haben, ausnutzen, und immer wieder die Abschlüsse suchen.“ Neben Marcel Höhne habe besonders Mijo Crnjak in den vergangenen Partien für Torgefahr gesorgt, so Krebs. „Mijo macht sehr viel. Ich würde mich freuen, wenn er sich diesmal belohnt.“

Auflaufen werden die Berger voraussichtlich mit einer ähnlichen Startelf wie in den vergangenen Partien, in denen sie – mit Ausnahme der 0:6-Pleite beim TSV Neuried – ordentliche Leistungen abgeliefert haben. Zudem könnte der eine oder andere A-Jugendliche noch einmal ein paar Minuten Bezirksliga-Luft schnuppern.