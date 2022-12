Das verflixte 13. Jahr Bezirksliga? – Das sind die Gründe für die Misere des MTV Berg

Bernhard Kresta stand in allen 18 Spielen für Berg in der Startelf. © FuPa

Bezirksliga-Dino MTV Berg muss sich in dieser Saison noch mächtig strecken, um die Klasse wieder zu halten und steht auf einem Abstiegsplatz.

Berg – Wird es das verflixte 13. Jahr? Worin liegen die Gründe für den enttäuschenden Verlauf der bisherigen Runde?

Langfristige Ausfälle von Leistungsträgern

Nur auf Bernhard Kresta und Mijo Crnjak war dauerhaft Verlass. Kresta, der im Sommer aus Waldram gekommen war, stand als einziger MTV-Akteur in allen 18 Begegnungen in der Startelf. Er spielte mit einer Ausnahme auch immer durch. Beim 1:1 in Unterpfaffenhofen wurde Kresta, der am Ende meist in der Innenverteidigung agierte, zur Pause ausgewechselt. Crnjak stand 17-mal in der ersten Elf, verpasste nur das 1:6-Debakel in Murnau. John Gerlach kam ebenfalls auf 17 Einsätze, wurde aber oft früh ausgewechselt oder startete von der Bank aus. Leistungsträger wie Bernard Crnjak, Fabian Kaske (beide aus privaten Gründen), Niklas Betz, Florian Auburger, Lukas Hauptmann und Marcel Höhne (alle aufgrund von Verletzungsproblemen) fehlten über mehrere Wochen hinweg.

Schwache Torausbeute, schlechte Defensive

Obwohl er nur zehnmal auflief, war Marcel Höhne einmal mehr bester Torschütze der Berger. Er war viermal erfolgreich. Mijo Crnjak gelangen drei Treffer, Maximilian Simm netzte doppelt ein. Ansonsten gelang keinem MTV-Spieler mehr als ein Tor. Das ist auch wenig überraschend, denn die Krebs-Mannschaft schoss in 18 Partien gerade einmal 19 Tore, elf weniger als Schlusslicht TSV Großhadern. Auch Raisting war nur 19-mal erfolgreich, zeigte sich defensiv aber deutlich stabiler. Die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees kassierten bereits 49 Treffer, nur Großhadern (56) war schlechter.

Auswärts nur ein Punktelieferant

Weniger geht fast nicht mehr. In neun Auswärtsspielen konnten die Berger gerade einmal ein mickriges Pünktchen einsammeln. Beim SC Unterpfaffenhofen-Germering spielte die Elf von Trainer Wolfgang Krebs 1:1. Bereits in der vergangenen Saison hatte der MTV auswärts selten Zählbares ergattert, in der Rückrunde aber immerhin in Neuried (2:1) und beim FC Hertha München (4:3) dreifach gepunktet. In dieser Spielzeit gab es nicht nur Niederlagen zuhauf, sondern auch deftige Klatschen wie das 0:9 in Haidhausen oder das 1:6 in Murnau.

Hoffnungsschimmer vorhanden

Das einzig Positive an der Personalnot war, dass sich neue Gesichter in der Bezirksliga bewährten. Anes Besic, Luca Reitberger (beide zwölf Einsätze) und Khatab Stoman (zehn) halfen dem MTV in der Not weiter. (Tobias Huber)