MTV Berg: Ein Patzer zu viel - Schlusslicht Kosova überrascht körperlich schwache Hausherren

Die Ballkontrolle hatte der Berger Sarek Suplit in dieser Situation. Insgesamt verlor seine Mannschaft aber zu viele Bälle im Mittelfeld. © ANDREA JAKSCH

Die Fitness fehlt nach vielen Corona-Infektionen noch beim MTV Berg. Auch deshalb reichte es gegen den überraschend starken Tabellenletzten Kosova München daheim nur zu einem 1:1.

Berg – Der MTV Berg muss weiter auf den ersten Sieg nach der Winterpause warten. Am Samstag kamen die Bezirksliga-Fußballer zu Hause nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den Tabellenletzten FC Kosova München hinaus. „Der Gegner war überraschend stark. Wir müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein“, urteilte der sportliche Leiter Jürgen Cosack.

Vor allem spielerisch überzeugten die Gäste trotz des schwer zu bespielenden Platzes. Allerdings bissen sich die Gäste meist an der stabilen Defensive der Berger die Zähne aus. „Wir haben sehr wenig zugelassen“, freute sich MTV-Trainer Wolfgang Krebs. Es hätte trotz der Überlegenheit der Münchner zum so wichtigen Dreier im Abstiegskampf reichen können.

Bereits nach 16 Minuten profitierten die Hausherren von einem Patzer von FCK-Torwart Fazli Mulaj. Er ließ den harmlosen Freistoß von Sarek Suplit nach vorne abprallen. Dort stand Luca Bücker goldrichtig und drückte den Ball ins Netz. Ruhe brachte dies aber nicht in die MTV-Reihen. „Wir haben Probleme im Mittelfeld, verlieren dort derzeit viel zu oft den Ball“, erkannte Cosack.

Daran änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nichts. In der 51. Minute leisteten sich die Berger einen Patzer zu viel. Der MTV konnte nach einem Abspielfehler nicht klären. Anto Bonic schlenzte den Ball aus der Distanz ins Tor. Danach bekamen die Gastgeber auch körperlich Probleme. „Man merkt einfach, dass sich in den vergangenen Wochen viele Spieler mit Corona infiziert haben“, kommentierte Krebs.

Auf die Defensive konnte sich sein Team aber verlassen. So musste Keeper Markus Hartmannsgruber kaum einmal eingreifen. Cornelius Verenkotte zeigte, dass er auch in der Innenverteidigung inzwischen eine zuverlässige Größe im MTV-Spiel ist. Am Ende hätten sich die Berger beinahe sogar noch über einen glücklichen Dreier freuen können. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Philipp Steinbach blieb nach einer Attacke an Suplit im Strafraum stumm. „Kann man geben, muss man aber nicht“, urteilte Cosack. So blieb es beim Remis.

Immerhin konnte der MTV Berg den Neun-Punkte-Abstand zu Kosova verteidigen. Krebs gab seinen Fußballern angesichts der weiter prekären Tabellenlage einen Tipp mit auf den Weg. „Um die Rückstände aufzuholen, sollte jeder auch am Sonntag und Montag individuell etwas für seine Fitness tun“, forderte er.

MTV Berg – Kosova München 1:1 (1:0)

MTV Berg: Hartmannsgruber – Auburger, Verenkotte, B. Crnjak, Kalinke – Suplit (77. Hauptmann), Bücker, Betz, Kaske (89. Pfluger) – Höhne (66. Simm), Gerlach.

FC Kosova München: Mulaj – Rrustemi, Papapoulios, Zeka, Bonic (61. Ivesic), Aliji (78. Weißenberger), Ademi, Ramikji (61. Aziri), Memedi, Ramadan (61. Malici), Mala.

Tore: 1:0 Bücker (16.), 1:1 Bonic (51.)

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (FC Mintraching)

Zuschauer: 70