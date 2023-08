MTV-Coach Krebs trainiert nächste Generation: „Große Ehre für mich, ihre Söhne trainieren zu dürfen“

Erstes Ligaspiel gegen TuS Geretsried II

Von Tobias Huber schließen

Nach 13 Jahren Bezirksliga heißt die Zukunft für den MTV Berg Kreisliga. Der große Umbruch verläuft bei den Fußballern bislang vielversprechend.

Berg – Als André Wopper und Stephan Baumgärtner noch selbst aktiv Fußball spielten, hieß einer ihrer Trainer Wolfgang Krebs. „Es ist eine große Ehre für mich, jetzt auch ihre Söhne trainieren zu dürfen“, sagt der Coach des MTV Berg. Baumgärtners Sohn Bruno durfte bereits in der vergangenen Saison Bezirksliga-Luft schnuppern. Woppers Sprössling Moritz spielte zuletzt für die U19 des TSV Neuried in der Bezirksoberliga der A-Junioren.

In der Vorbereitung zeigte der 18-Jährige schon, dass er eine Verstärkung für die in die Kreisliga abgestiegenen Berger sein kann. „Am Anfang habe ich ihn eher in der Innenverteidigung gesehen. Zuletzt hat Moritz seine Aufgabe im defensiven Mittelfeld sehr gut gelöst“, lobt Krebs.

„Für die jungen Spieler ist es in der Kreisliga sicher einfacher, Anschluss zu finden“

Doch nicht nur Baumgärtner jun. und Wopper jun. sorgen für viel frisches, junges Blut beim MTV. Mit dem 17-jährigen Christos Mouratidis wechselte vom SV Aubing ein vielversprechendes Torwart-Talent ans Ostufer des Starnberger Sees. Dazu kamen zahlreiche Spieler, die aus der eigenen Jugend aufrückten.

Aufgrund dieses großen Umbruchs trauert beim MTV nach 13 Jahren Zugehörigkeit kaum jemand der Bezirksliga hinterher. „Für die jungen Spieler ist es in der Kreisliga sicher einfacher, Anschluss zu finden“, sagt Krebs.

MTV Berg will in die Aufstiegsrunde – Hartes Startprogramm gegen Geretsried, Miesbach und Lenggries

Dennoch würde der erfahrene Trainer natürlich gerne die Aufstiegsrunde erreichen. Dazu müssten die Berger Fußballer jedoch einen Platz unter den ersten Drei erreichen. „Das wird sicher nicht einfach“, mutmaßt Krebs. Bereits das Startprogramm hat es in sich. Aufsteiger TuS Geretsried II hat seinen Kader mit dem aus der U19-Landesliga aufgerückten eigenen Nachwuchs verstärkt.

Im ersten Heimspiel erwartet der MTV den ambitionierten SV Miesbach. Danach geht es zum Lenggrieser SC. „Wenn wir die ersten drei Spiele verlieren sollten, wird es ganz schwer“, mahnt Krebs.

Da trifft es sich gut, dass der Übungsleiter auch auf erfahrenere Kräfte bauen kann. Andreas Maier hat seine Pause beendet, Niklas Betz findet nach langer Verletzung langsam zurück zu alter Stärke. Gleiches erhofft sich Krebs von Torjäger Marcel Höhne. „Er muss jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen“, fordert der Coach.

So sollen die Abgänge von Bernhard Kresta (BCF Wolfratshausen), Florian Lerch (TSV Ottobrunn) und Lukas Hauptmann (SV Münsing-Ammerland) kompensiert werden. In der Vorbereitung zeigten die Berger bereits gute Ansätze und warfen unter anderen Titelverteidiger 1. FC Penzberg aus dem Toto-Pokal.

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 1:2 gegen den TSV Geiselbullach; 2:1 beim SV Haunshofen (Pokal); Vierter Platz beim Turnier in Weßling; 3:2 beim SV Wielenbach (Pokal); 2:2 beim TSV Gilching-Argelsried II; 6:4 n.E. gegen den 1. FC Penzberg (Pokal); 3:3 gegen den SV Planegg-Krailling; Mittwoch, 2. August, 19 Uhr, Pokalspiel bei der SG Söcking/Starnberg; Sonntag, 6. August, 15 Uhr, Gastspiel beim TSV Perchting-Hadorf

Erstes Punktspiel: Samstag, 12. August, 16.45 Uhr, Gastspiel beim TuS Geretsried II