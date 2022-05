MTV Berg feiert Coup gegen Tabellenführer: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können“

Kampf und Leidenschaft zeigten die Berger Fußballer (vorne Kapitän Fabian Kaske) gegen den SC Oberweikertshofen, dem sie durch das Remis die vorzeitige Meisterfeier vermasselten. © Andrea Jaksch

So könnte der Klassenerhalt gelingen. Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg überzeugten am Samstag mit viel Leidenschaft und versauten dem SC Oberweikertshofen mit einem verdienten 2:2 (2:2) die geplante vorzeitige Meisterfeier.

Berg – Der MTV hat sein Schicksal am letzten Spieltag damit weiter selbst in der Hand. „Wir haben gezeigt, dass wir auch spielerisch mithalten können“, freute sich Bergs Trainer Wolfgang Krebs nach dem nächsten Überraschungscoup. Bereits vor einer Woche hatte der MTV mit Denklingen einen Aufstiegsaspiranten geärgert.

Die Gäste waren siegessicher angereist. Der Anhang wurde mit Klatschpappen ausgestattet, die das Team zum Erfolg peitschen sollten. Und tatsächlich saß gleich der erste vielversprechende Angriff, wobei das Foul von Andreas Maier im Strafraum mehr als unnötig war. „Saudoof“, urteilte Krebs. Maiers Gegenspieler war an der Grundlinie Richtung Seitenauslinie unterwegs, als der Berger Verteidiger zur Grätsche ansetzte. Marwane Gobitaka nahm das Geschenk an. Der bullige Stürmer versenkte den Strafstoß ohne Mühe.

Der MTV schlug jedoch beeindruckend zurück. Eine Hereingabe von Florian Auburger nahm Lukas Hauptmann am linken Strafraumeck an, drehte sich blitzschnell und versenkte den Ball sehenswert im langen Eck (18.). Danach wurde es noch turbulenter. Osman Yontar wurde keine zwei Minuten später freigespielt und traf zur erneuten Führung. Wieder durften sich die Gästefans nur kurz freuen. Direkt nach dem Anstoß erarbeiteten sich die Hausherren eine Ecke. Die wurde kurz ausgeführt. Mijo Crnjak flankte, und Hauptmann bugsierte das Spielgerät im zweiten Anlauf ins Netz. Danach beruhigte sich das Geschehen bis zur Pause etwas.

Die Emotionen nahmen aber nach der Pause schnell wieder zu. Oberweikertshofens Felix Hochholzer sah die gelb-rote Karte (63.) und leitete damit eine nervenaufreibende Schlussphase ein. Da Denklingen zeitgleich mit 0:1 gegen Haidhausen im Hintertreffen lag, fehlte dem SCO ein Tor zur vorzeitigen Meisterschaft. Dementsprechend traten die Gäste auf, bissen sich an der stabilen Berger Defensive aber die Zähne aus. Die Berger hatten auf der Gegenseite oft viel Platz, konnten aber selbst beste Möglichkeiten nicht verwerten. Krebs nahm es gelassen. „Der eine Punkt kann Gold wert sein“, stellte er klar. Bei einer Niederlage hätte der MTV sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand gehabt, da alle Konkurrenten am Samstag punkteten. So könnten die Berger mit einem Erfolg am Samstag beim SV Aubing (14 Uhr) den Ligaerhalt aus eigener Kraft schaffen. Mit 35 Punkten würden sie auf keinen Fall als schlechtester Tabellenelfter aller Bezirksligen Oberbayerns über die Ziellinie gehen und damit die Relegation vermeiden.

MTV Berg – SC Oberweikertsh. 2:2 (2:2)

MTV Berg: Lerch - Kalinke, Binder, Maier, Auburger - Suplit, Bücker, Betz, M. Crnjak - Kaske (72. Gerlach), Hauptmann (66. Höhne)

SC Oberweikertshofen: Wolf - Lachmayr, Arndt, Gonschior (79. Mühlberger), Ayvaz, Gobitaka (51. Celebic), Kopyciok (65. Hübner), Hochholzer, Danowski, Yontar (79. Karympov), Friedl

Tore: 0:1 Gobitaka (6., Foulelfmeter), 1:1 Hauptmann (18.), 1:2 Yontar (20.), 2:2 Hauptmann (21.)

Gelb-Rot: Hochholzer (63., wiederholtes Foulspiel)

Schiedsrichter: Daniel Gutmann (FC Bayern München)

Zuschauer: 150