MTV Berg auf Abschiedstournee: Chance für junge Spieler - Kapitän fehlt gegen SV Aubing

Wolfgang Krebs weiß die Situation seiner Mannschaft einzuschätzen. Foto: mtv © mtv

Spätestens seit dieser Woche ist klar, was die Stunde für den MTV Berg geschlagen hat. Der TSV Neuried bezwang in einer vorgezogenen Partie überraschend den 1. FC Penzberg mit 2:1.

Berg – Damit beträgt der Rückstand der Berger zum Relegationsplatz bereits zwölf Punkte. Da müsste schon ein mittelgroßes Fußball-Wunder her, wenn der MTV noch den Klassenerhalt schaffen möchte. Wolfgang Krebs ist Realist genug, um die Situation richtig einschätzen zu können. „Unsere jungen Spieler haben jetzt noch die Chance, ein paar Spiele lang Bezirksliga-Luft zu schnuppern. Das könnte für die Zukunft helfen“, sagt der Trainer. Dass diese Kreisliga heißen wird, ist jedem am Lohacker klar. „Wir haben in der Vorbereitung fast nur gegen Gegner aus der Kreisliga gespielt und es waren immer Duelle auf Augenhöhe“, sagt Krebs. Eines ist aber auch klar. Kampflos werden sich die Berger nicht aus der Liga verabschieden. Das musste am Samstag auch der VfL Denklingen spüren, der gegen den Tabellenvorletzten nicht über ein 0:0 hinaus gekommen war.

Als Nächstes will der MTV am Samstag (15 Uhr) auf eigenem Platz den SV Aubing ärgern. Der hat seit der Winterpause fast alles gewonnen und nur gegen Spitzenreiter Garmisch (2:2) Punkte gelassen. Der SVA ist die einzige Mannschaft der Liga, die noch länger ununterbrochen in der Bezirksliga Süd spielt als der MTV Berg. „Wir werden alles versuchen, um mal wieder einen Sieg zu holen“, verkündet Trainer Krebs.

Nicht mithelfen kann gegen Aubing Kapitän Fabian Kaske, der gegen die Münchner aus privaten Gründen verhindert ist. Bernhard Kresta und Mijo Crnjak konnten unter Woche nach überstandenen Erkrankungen wieder mittrainieren, ob es für einen Einsatz von Beginn an reicht, ist aber fraglich. „Wir werden wieder den einen oder anderen A-Junior einbauen“, teilt Krebs mit. Noch offen ist zudem, ob aufgrund des anhaltenden Regens auf Kunstrasen ausgewichen werden muss. „Das werden wir erst am Samstagmorgen entscheiden. Wenn der Platz am Lohacker zu tief ist, werden wir am Huberfeld spielen“, sagt Krebs. Im Hinspiel boten die Berger Fußballer eines ihrer besten Auswärtsspiele der so erfolglosen Saison, unterlagen aber durch ein spätes Elfmetertor doch noch unglücklich mit 0:1. (toh)