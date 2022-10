MTV Berg auswärts ohne Punkt: „Wir müssen in dieser schweren Zeit zusammenhalten“

Gut in den Zweikämpfen waren die Berger um Kapitän Sarek Suplit (r.) schon. Trotzdem reichte es beim SV Raisting nicht zu einem Punkt. Foto: Halmel © Halmel

Auswärts gibt es weiterhin keine Punkte für die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg. Sie verloren am Sonntag verdient mit 0:1 (0:1) bei den Defensivkünstlern des SV Raisting.

Berg – Ein Blick auf die Aufstellung ließ nichts Gutes erahnen. Die eh schon arg gehandicapten Fußballer des MTV Berg mussten am Sonntag beim SV Raisting die nächsten Ausfälle verkraften. Cornelius Verenkotte und Niklas Betz fehlten dem Bezirksligisten krankheitsbedingt. Torjäger Marcel Höhne stand wegen Oberschenkelproblemen diesmal nicht mal als Joker zur Verfügung. Viel mehr störte Trainer Wolfgang Krebs aber, dass sich keiner seiner Akteure als Zuschauer am Sonntag blicken ließ. „Wir müssen in dieser schweren Zeit zusammenhalten“, forderte er. Die bunt zusammengewürfelte MTV-Elf hätte mehr Unterstützung verdient gehabt. Sie kämpfte gegen die abwehrstarken Raistinger bis zum Schluss tapfer, konnte aber die nächste Auswärtsniederlage nicht verhindern. Nach 90 ziemlich einseitigen Minuten hieß es 1:0 (1:0) für den SVR, der damit zum fünften Mal in Folge ohne Gegentor blieb.

MTV Berg hätte sich beim SV Raisting einen Punkt verdient gehabt

„Leider waren wir im Spiel nach vorne nicht mutig genug“, haderte Krebs. Der Coach bezog seine Kritik aber nicht etwa auf die Akteure aus dem zweiten Glied. Stattdessen prangerte er die Auftritte seiner kaum noch vorhandenen erfahrenen Kräfte an. „Die Spieler beschäftigen sich zu sehr mit Überlegungen, wer alles fehlt“, monierte Krebs. Trotz aller Probleme wären die Raistinger aus seiner Sicht am Sonntag schlagbar gewesen. „Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen“, analysierte er. Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Berger jedoch kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Bitter: Mit dem Pausenpfiff fiel das 1:0. Der Ex-Pöckinger Gianluca Zandt flankte von der Grundlinie auf den langen Pfosten, dort schoss Christoph Schmitt den Ball ins Tor. „Da haben wir komplett geschlafen“, schimpfte Krebs.

Nach der Pause mussten die Gastgeber nicht viel tun, um das Spiel im Griff zu haben. Erst als Bergs Abwehrchef Bernard Crnjak aus unerfindlichen Gründen eine Zeitstrafe absitzen musste, erwachten die Gäste aus ihrer Lethargie. „Wir haben den Ball zu zehnt besser laufen gelassen als zu elft“, wunderte sich Krebs. In den Schlussminuten tauchte der MTV sogar ein paar Mal im Raistinger Strafraum auf. Klare Chancen gab es jedoch keine. Zu allem Überfluss pfiff Schiedsrichter Lorenzo di Marco nach nur zweiminütiger Nachspielzeit ab. Er hatte kurz zuvor Krebs von der Bank verwiesen. „Dabei habe ich gar nichts gesagt“, kommentierte der Coach. (Tobias Huber)

SV Raisting – MTV Berg 1:0 (1:0)

SV Raisting: Schaidhauf - Bretthauer, König (72. S. Schmitt), Baur (78. Kölbl), Franz, Wolf (88. Multerer), Heichele, Greif (85. Gretschmann), Riedl, Zandt, C. Schmitt

MTV Berg: Lerch - Stoman, B. Crnjak, Kresta, Auburger - Besic (66. L. Reitberger), Suplit, Bücker, Gerlach (46. M. Simm) - M. Reitberger (81. Panzer), M. Crnjak

Tor: 1:0 Schmitt (45.)

Zeitstrafen: Riedl (88., Foulspiel), B. Crnjak (75., Meckern)

Schiedsrichter: Lorenzo de Marco (FFC Wacker München)

Zuschauer: 130

Bes. Vorkommnisse: Bergs Trainer Wolfgang Krebs sieht die rote Karte (90.).